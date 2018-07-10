《金家》高冠廷搞外遇被罵翻！本尊江宏恩：對感情不忠會有惡報

2018年07月10日 16:53 中時 林淑娟

江宏恩飾演的高冠廷搞外遇被罵翻。（三立）

江宏恩私下愛搞笑。（三立）

江宏恩私下愛搞笑。（三立）

江宏恩私下愛搞笑，和張靜之拍戲時一起苦中作樂。（三立）

三立八點台劇《金家好媳婦》的四大魔王楊懷民、大牙周宜霈、謝承均、張靜之接連遭受到大報應，《完全娛樂》將精彩片段神剪輯成報應懶人包在網路流傳，讓網友直呼爽，不過卻被發現影片獨漏了搞劈腿偷吃的「高冠廷」江宏恩，他「渣夫」行徑飽受網友抨擊圍剿，不過江宏恩表示，自己看過笑笑就忘了，絕不會讓自己情緒受影響。戲外是已婚好男人的他也堅信「對感情不忠，會惡有惡報」，感情一定得建立在信任和尊重上。

江宏恩對這次角色被「公幹」，表示開拍前就知道了高冠廷這角色的走向發展，所以早已做好心理建設，當下他就是盡力詮譯高冠廷的人生，但高冠廷不代表江宏恩，如果回到江宏恩的身份，當然會覺得這樣的男人太沒用了，但他會說服自己努力做好表演，也讓觀眾順便以此為借鏡。

江宏恩印象最深的就是在拍攝一場「報應戲」時，那段時間他可說是飽受折磨，在低溫特報的日子，他淋雨淋了很久，拍攝完被丟青菜的戲後，又緊接進棚內錄製被老婆金欣蓉打巴掌的戲，拍攝時早已深夜了，當時他心裡很有感觸想說：「好險只是演戲演出高冠廷的報應，如果事情是真的，一定會受到更大的報應啊！」

江宏恩說，「直到失去了之後，才會看清楚自己是真正的失去了，也許高冠廷的故事，是真的在演繹某些男人的真實心態吧」，他認為，在真實的人生中，就算真的犯錯、認清了，就該像個大男人去承認錯誤和反省修正，也許最後結果會是好的，也說不定。

江宏恩戲裡對婚姻不忠被眾人唾棄，戲外卻愛搞笑，經常是拍戲現場的開心果，幫助大家放輕鬆，江宏恩說自己深深認同一句話，那就是「家和萬事興」，雖然在戲裡有三角關係的冠廷每天在演出喜怒哀樂，但自己則處在一個快樂的團隊，閒暇之餘大家會開開玩笑拍拍搞笑照，並分享美食，這些是大家的最愛，常常會輪流買些夜市小吃來相互餵食，開心得不得了，江宏恩笑說：「對我來說能夠朝夕相處這麼長的時間都是有緣，可以說是除了家人外最密切的朋友了，所以營造好開心和樂的氛圍，在一起工作是最快樂的。」

(中時 )