強颱瑪莉亞來襲　嚴防烏來成「孤島」

2018年07月10日 16:58 中時 葉書宏

新北市烏來覽勝橋預防性封堵。（葉書宏翻攝）

新北市烏來覽勝橋預防性封堵。（葉書宏翻攝）

強颱瑪莉亞朝台灣逼近，中央氣象局9日發布海上、陸上颱風警報，預估明（11日）清晨1時至6時風雨最大，水利署第十河川局今年在南勢溪烏來地區的疏濬工程已趕辦完成，合計疏濬2.8萬方全數外運，並拆除過河便道、管制站及機具撤離工作，確保南勢溪水流暢通。

第十河川局表示，根據氣象局最新的颱風的降雨預報資訊評估，今天入夜後南勢溪雨勢將逐漸轉強，覽勝大橋最高水位預計發生在明（11日）凌晨，已提醒新北市政府新建工程處在今晚8時前完成覽勝大橋封堵。

同時，也請烏來區公所注意南勢溪水情及預警資訊，及早做好疏散撤離準備及應變措施，以保障當地居民生命財產安全。

第十河川局進一步說明，覽勝大橋右岸橋頭高度不足部分，今年已交由新北市政府新建工程處負責封堵作業，烏來老街民眾的撤離則由烏來區公所執行，因應瑪莉亞颱風來襲，第十河川局與新北市政府及烏來區公所聯手防汛防災，讓民眾安度颱風的威脅。

十河局並呼籲沿岸附近民眾，有關南勢溪覽勝橋的即時水位、警戒訊息推播及CCTV影像可下載行動水情APP或上水利署防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）取得，及早做好防颱準備。

(中時 )