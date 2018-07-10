強颱瑪莉亞來襲　嚴防烏來成「孤島」

新北市烏來南勢溪疏濬。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市烏來覽勝橋預防性封堵。（葉書宏翻攝）
新北市烏來覽勝橋預防性封堵。（葉書宏翻攝）

強颱瑪莉亞朝台灣逼近，中央氣象局9日發布海上、陸上颱風警報，預估明（11日）清晨1時至6時風雨最大，水利署第十河川局今年在南勢溪烏來地區的疏濬工程已趕辦完成，合計疏濬2.8萬方全數外運，並拆除過河便道、管制站及機具撤離工作，確保南勢溪水流暢通。

第十河川局表示，根據氣象局最新的颱風的降雨預報資訊評估，今天入夜後南勢溪雨勢將逐漸轉強，覽勝大橋最高水位預計發生在明（11日）凌晨，已提醒新北市政府新建工程處在今晚8時前完成覽勝大橋封堵。

同時，也請烏來區公所注意南勢溪水情及預警資訊，及早做好疏散撤離準備及應變措施，以保障當地居民生命財產安全。

第十河川局進一步說明，覽勝大橋右岸橋頭高度不足部分，今年已交由新北市政府新建工程處負責封堵作業，烏來老街民眾的撤離則由烏來區公所執行，因應瑪莉亞颱風來襲，第十河川局與新北市政府及烏來區公所聯手防汛防災，讓民眾安度颱風的威脅。

十河局並呼籲沿岸附近民眾，有關南勢溪覽勝橋的即時水位、警戒訊息推播及CCTV影像可下載行動水情APP或上水利署防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）取得，及早做好防颱準備。

(中時 )

應變中心會報》全台土石流黃色警… 男求復合不成 跑到女友家中自焚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。