出身貧病家庭 王德福投身慈濟環保醫療志工

57歲的慈濟嘉義梅山環保志工王德福出生貧病家庭，不被現實打倒的他每周兩天到梅山環保站做環保，農閒期間就到大林慈濟醫院當醫療志工。

友善列印
中時
張亦惠

慈濟嘉義環保志工王德福出身貧病家庭，父母親連同七個兄弟中，只有他與么弟身心正常，有聽力障礙的王德福不被現實打倒，平時靠打零工、修剪茶枝、採茶維生，每周兩天到梅山環保站做環保，農閒期間就到大林慈濟醫院當醫療志工。

王德福表示，父母分別罹患精神與智能障礙，靠著向農會租山坡地種麻竹筍與金針維持生計，家裡的7名小孩只有他和送人扶養的么弟身心正常，但他先天性甲狀腺低下，從小抵抗力差，感冒是家常便飯，後來罹患慢性中耳炎，聽力長期受損，退伍後才開刀。

身為家中唯一的「正常人」，王德福14歲開始賺錢，上山農務幫忙家計，後來奶奶送他去台南學木工，直到28歲才回到山上採筍採茶。今年57歲的王德福說，平常哪裡有工作就去做，現在靠著打零工、修剪茶枝維生，每個禮拜固定兩天到梅山環保站做回收，農閒時也會到大林慈濟醫院擔任醫療志工。

十年前王德福看到「草根菩提」節目裡的志工忍著臭味歡喜分類回收物，起而效法，上山工作沿路看到寶特瓶就撿；蒐集家裡的紙類、塑膠容器全部運到環保站，一步步從環保志工、見習培訓授證慈誠。

梅山環保站幹事蔡政衛表示，王德福做事相當勤奮認真，他最拿手的就是彈簧床拆解，常常可以看到他在環保站裡埋首做資源回收。王德福說，因為本身有甲狀腺低下，靠著當志工、工作、照顧弟弟來避免可能引發的憂鬱症。「幫助別人本身也是在幫助自己」王德福希望跟他相同的人能多走進人群，對社會對自己都有正向助益。

(中時 )

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