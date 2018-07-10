高雄農業局助農民搭建抗颱溫室

2018年07月10日 17:01 中時 李義

農民聞颱色變，高雄市農業局伸出援手，開全台先例，設立結構型抗颱溫室協助督工專案，聘請專業督工人員協助，讓農民辛苦栽種的蔬果獲得保障，不必再看天吃飯。

極端氣候動輒澇旱災，嚴重衝擊蔬果生產，農業局推動設施型農業5年計畫，考量溫（網）室建置成本，本年起調高補助金額，由每公頃補助1/2，每公頃最高補助550萬調整至最高650萬元，減輕農民建置溫（網）室的負擔。

農業局表示，溫室有建置成本考量，又常遇到施工品質良莠不齊，料件又繁多，造成控管不易等問題。今年起特別聘請專業督工人員，當農民研提補助計畫，農民可同時檢附申請容許使用相關文件及設置圖說，農業局即協助提供農民對於圖說配置及施工期間的專業建議，提高溫室品質。

農業局以阿蓮區裕泰農場管理近2公頃棗園為例，生產頂級蜜棗，8顆禮盒可賣到1千元；本年即申請新設約0.57公頃結構型鋼骨溫（網）室，有別於現行網室栽培，計畫以溫室設備調節蜜棗產期，讓蜜棗產期能穩定延長至5月為目標，延長收穫期以分散生產風險。

局長鄭清福表示，溫室農業投入的生產成本高，為協助農民，只要是興建結構型鋼骨溫（網）室，除協助爭取中央補助，均可透過輔導單位向農業局提出督工協助申請，讓農民溫室品質得以提升。

今年申請農友已有4成接受輔導協助，透過專業人員的督工，確保建置結構型鋼骨溫(網)室的品質，讓蔬果不再受天災威脅。

(中時 )