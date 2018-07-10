《時來運轉》單場暨場中投注 世足賽最後決戰

克羅埃西亞球員在世足賽4強戰前進行練球。(美聯社)

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(7月10日~7月16日)

2018世界盃足球賽進入最後四場賽事、第四十屆威廉瓊斯盃男子組開打、溫布敦網球公開賽決賽倒數中，台灣運彩都提供單場或場中投注，喜愛運動賽事的朋友們，千萬別錯過精彩刺激的一週喔。

1.「2018世界盃足球賽」：全面單場及場中投注。

2018世界盃最後四場賽事不容錯過，足球賽總冠軍賽就在7/15晚間11點開踢。

2.「瓊斯盃籃球賽」：提供3場單場投注。

第40屆瓊斯盃籃球賽即將在7/14(六)由地主中華藍迎戰日本，中華藍隊賽事全面提供單場投注，喜愛籃球的朋友千萬別錯過。

3.「日本職棒」：提供5場單場或場中投注。

每年暑假最期待的職棒明星賽，本週末輪到日本職棒進行。7/13(五)~7/14(六)台灣運彩提供兩場單場及場中投注。

4.「美國職棒」：提供11場單場或場中投注。

大谷翔平傷癒復出，重回洛杉磯天使打線效力，台灣運彩本週提供7/11(三)~7/13(五)天使主場迎戰西雅圖水手單場及場中投注，一起期待自家主場大谷翔平賣力出擊。

5.「溫布頓網球」：適時提供單場或場中投注。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)

台灣運彩單場暨場中投注場次預告表
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