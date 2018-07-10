今年首例境外移入瘧疾 為一名印度籍船員

2018年07月10日 17:01 中時 魏怡嘉

疾管署公佈今年首例境外移入瘧疾確定病例，一名40多歲印度籍船員上個月25日自印度前往泰國曼谷，並於泰國當地出現發燒、頭痛等症狀，26日入境我國後，當日即登船出航，因症狀持續，個案於7月1日再度入境我國後就醫並收治住院，經通報檢驗確認為間日瘧原蟲感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，這名船員個案經使用瘧疾治療用藥後症狀已改善，目前住院觀察中，將持續追蹤至檢體檢驗結果陰性為止才能出院，地方政府衛生局也將於個案出院後一年內，在台灣期間每月持續追蹤血液抹片，與個案同船的接觸者37人目前均無疑似症狀。

羅一鈞指出，台灣為瘧疾根除地區，今年截至目前為止，國內共計1例境外移入病例，感染國家為印度，低於近5年同期；而近5年個案感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以熱帶瘧為多，其次為間日瘧。

根據世界衛生組織資料顯示，印度全境海拔低於2000公尺地區均有瘧疾感染風險，包含孟買和德里市區。而瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、熱帶瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及熱帶瘧最常見。

羅一鈞表示，大多數人感染後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區經商、旅遊，應至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑服用瘧疾預防藥物，同時在旅遊期間請做好防蚊措施，外出時盡量著淺色長袖長褲，並塗抹政府機關核可的防蚊藥劑；入境時或返國後，如出現疑似症狀時應儘速告知檢疫人員及就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物，做為診斷與治療參考。

(中時 )