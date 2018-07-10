熟女罹庫欣氏症 1年爆肥13公斤

2018年07月10日 17:25 中時 張妍溱

台中市44歲洪姓婦人逐漸變胖、血壓突然飆升，短短1年體重增加13公斤，且月經失調常感到憂鬱不安前往醫院求助新陳代謝科後，原來患了罕見庫欣氏症候群。中山醫學大學附設醫院內分泌科醫師羅仕昌說表示，為何會罹患庫欣氏症還不清楚，若不幸得到，根本方法是開刀切除腫瘤，但有些人不適合開刀或有心臟病等患者，可考慮採新一代體抑素針劑治療。

洪姓婦人指出，自己飲食均衡也有運動好習慣，就是體重減不下來，肚子隆起還被誤會又懷孕了，四肢纖細但臉卻很腫；經檢查發現1．5公分腎上腺腫瘤過度分泌腎上腺皮質醇所導致，也就是罹患庫欣氏症候群，腫瘤切除後，藥物控制3個月後體重從54公斤降到42公斤恢復纖細身材，也沒有高血壓。

羅仕昌表示，庫欣氏病多伴隨全身性併發症如高血壓、糖尿病、骨質疏鬆、心血管疾病及感染風險等，死亡率是一般人的4倍。許多患者常會感覺憂鬱不安，甚至有自殺傾向，建議若年紀輕輕且無家族史高血壓莫名飆高，可能要懷疑有其他原因導致。

庫欣氏症的病例以女性為主，臨床特徵是肥胖、水牛肩、月亮臉、紫色妊娠紋等，但因發生率低，以致患者發病時常看錯科別，導致拖延許久受了不少苦。洪姓婦人最後經手術切除1．5公分腎上腺腫瘤，重拾窈窕身形、逐漸恢復健康。

(中時 )