家樂福各店正常營業 蔬菜翻倍賣

2018年07月10日 17:25 中時 郭家崴

瑪莉亞颱風來襲，家樂福全台分店目前正常營業，除了從昨天起加強店內設備及環境安檢外，也持續出貨並加碼促銷，蔬菜等防颱存糧和用品祭出零錢價，金針菇12元、桶裝水33元。業者表示，若因風雨大營業時間有任何異動，會盡快在家樂福臉書粉絲專頁公告。

家樂福店內從昨天一大早至今日仍不斷湧進許多消費者採購，今午3時起部分縣市停班、停課，預料今晚還會有一波採購潮。其中，蔬菜昨日營業額較平日成長近1倍，其他防颱用品買氣也提升；為了增加生鮮蔬果供貨，今天將蔬菜配貨從原本的1次到貨，增為3次到貨，全力滿足防颱需求。

由於颱風天最缺的就是蔬菜，家樂福上周開始已備貨，蔬菜備貨量以保鮮期較長的根莖類、菇菌類、進口蔬菜為主，約60噸的備貨量陸續分配到店，是平日5至6天的庫存量；另，泡麵、飲水、罐頭、零食等備糧也提高庫存量約3成；至於，各分店防颱用品更是集中陳列，讓消費者便於購買。

此外，15日前加碼促銷商品有台灣有機金針菇200g，原價15元、特價12元；有機台灣雪白菇/鴻喜菇約120g，原價29元、特價25元；美國青花菜2入，原價79元、特價69元；家樂福超值純水6公升33元；國際牌碳鋅電池3/4號14入，原價125元、特價99元；農心袋麵4入，原價152元、特價125元。

由於消費者擔心颱風過境後菜價漲，或有缺水等問題，家樂福持續推出防颱蔬果及用品促銷讓消費者安心購買，颱風期間的各項促銷及營業時間異動，除了臉書粉絲專頁，官方LINE或官方APP也會即時更新資訊。

(中時 )