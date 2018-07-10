瑪莉亞颱風來襲 中市抽水站完成整備因應

台中市各抽水站於災害應變中心成立後，即派員進駐24小時待命，確保抽水站運作無虞。（陳世宗翻攝）

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中市29區公所9日開始發放沙包，民眾可到離住家最近的區公所憑身分證或駕照免費領取沙包。（陳世宗翻攝）

強颱「瑪莉亞」10日下午登陸台灣！台中市政府水利局指出，該局已備妥3萬包沙包、820塊防汛鼎塊、248部各式抽水機等防汛器材整備；全市抽水站已完成整備，抽水站值班人員於災害應變中心成立後，即派員進駐24小時待命，確保抽水站運作無虞。

水利局長周廷彰說，該局及各區公所搶修搶險開口契約已通知待命，移動式抽水機已預布完成，油料也補充完妥；大里溪週邊排水的整治及抽水站已設置完成，總抽水能量達31.9 CMS，約1分鐘可抽乾1座標準游泳池水量；對於烏日、霧峰等易淹水區的淹水改善，將發揮很大功效。

台中市29區公所已於9日開始發放沙包，民眾可到離住家最近的區公所憑身分證或駕照免費領取沙包，沙包領取的數量原則為每戶10包、公寓大廈及工商行號30包。水利局指出，若身分證或駕照地址不在轄區公所行政區內的民眾，得檢附租屋契約或里長證明等證明文件領取。

水利局強調，市府近年陸續在大里溪沿線樹王埤排水、中興排水、后溪底排水、車籠埤排水等區域排水出口處設置6座抽水站；面對瑪莉亞強颱已完成整備，降低淹水災情發生機會；民眾如遇淹水災情，可透過台中市民一碼通「1999專線」通報，該局將儘速派員處理搶修。

(中時 )

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