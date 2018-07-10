日月潭金龍山2天發現5個大蜂窩　管理員籲防蜂避險

2018年07月10日 17:21 中時 沈揮勝

金龍山林道路邊出現蜂巢，管理員杜豐勝小心打量，思考應如何摘除。（沈揮勝攝）

黃長腳蜂蜂巢（沈揮勝攝）

中國時報記者拍攝、記錄蜂巢。（讀者提供）

中國時報記者拍攝、記錄築在金龍山附近民宅屋簷的虎頭蜂巢。（讀者提供）

築在民宅屋簷的虎頭蜂巢，現場環境。（沈揮勝攝）

魚池鄉金龍山一帶，兩天出現5個中大型蜂巢；這顆就在林道旁邊，比籃球還大一些。（沈揮勝攝）

魚池鄉131縣道路旁出現相當大的虎頭蜂巢；這1巢有潛在危險性，需盡快摘除。（沈揮勝攝）

杜豐勝之助手劉順淵，順利摘除築在路旁灌木上之黃長腳蜂之蜂巢。（沈揮勝攝）

築在路旁石縫之棕長腳蜂蜂巢。（沈揮勝攝）

夏雨滋潤，林木蓊鬱。日月潭所在地南投縣魚池鄉，鄉公所農經課公共造產林地管理員杜豐勝，這兩天忙著清理林緣枯枝雜木，但光是9日與10日，就發現5個中、大型蜂巢，其他小型者更是無以計數，他呼籲民眾踏青郊遊，要有防蜂避險意識，以策安全。

杜豐勝是在9日上午於金龍山公共造產林地邊坡砍草時，發現1個築在岩石洞中、約飯碗大小的「棕長腳蜂」蜂巢。棕長腳蜂身長可達4公分，體型相當巨大，甚至比多數品種的虎頭蜂還要大隻，所幸牠們個性算是溫和，只要不去碰巢位，不至於主動攻擊。

中午，杜豐勝與助手劉順淵又在「金龍曙光」的林道入口處邊坡下，發現1個比碗公還大「黃長腳蜂」巢位；黃長腳蜂習性與棕長腳蜂類似，只要不碰蜂巢，通常不會螫人；但牠們常築巢在路旁矮樹，遊客若不小心撩動巢邊枝葉，就可能被攻擊。

10日清晨，杜豐勝接獲中明村民眾通報，受福宮廟旁民宅屋簷，出現1個如柚子大小的虎頭蜂巢；該巢目前蜂隻還不多，且選擇在人們居住的地方築巢，表示對有人活動的環境能夠接受與容忍，暫無攻擊性，但就怕有小孩無知用棒棍侵擾牠，招惹麻煩。

同日近午，杜豐勝與劉順淵又在金龍山林道及131縣道路旁，發現1個比籃球稍大、另1個如旅行背包大小的虎頭蜂巢。這兩窩都具強烈攻擊性，甚至可能會要人命；杜豐勝在觀察、處理蜂巢時，縣議員蕭志全剛好路過，他也呼籲民眾要有防險意識，看到蜂巢慢慢避開，別去招惹。

(中時 )