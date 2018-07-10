救農民！ 民代集資購買3500台斤鳳梨贈弱勢

2018年07月10日 17:35 中時 張穎齊

為了幫助鳳梨農戶，基隆市議員林明智（中）和八堵地區里長們向南投農戶購買3500台斤金鑽17號鳳梨，並將鳳梨運回基隆。（張穎齊翻攝）

為了幫助鳳梨農戶，基隆市議員及里長們向南投農戶購買3500台斤金鑽17號鳳梨，並將鳳梨運回基隆，發送至八堵過港地區各個關懷據點，民眾都樂開懷。（張穎齊翻攝）

為了幫助鳳梨農戶，基隆市議員及里長們向南投農戶購買3500台斤金鑽17號鳳梨，並將鳳梨運回基隆。（張穎齊翻攝）

強颱瑪莉亞接近台灣，日前因為台灣鳳梨生產過剩，導致價格大幅滑落，為協助辛苦種植的鳳梨農戶，基隆市議員林明智和八堵地區里長們，集資向南投縣名間鄉農戶以每台斤10元價格、購買3500台斤金鑽17號鳳梨，並在10日邀請八堵過港地區志工，協助發送關懷據點。

林明智連同八西里長蘇欽榮、八堵里長蔡毓濱、八中里長俞偉明、過港里長陳清池、八南里社區發展協會理事長李湘蓮，集資購買鳳梨，並由蘇欽榮、蔡毓濱商借5噸半的貨車，於9日下午前往南投縣名間鄉，載運3500台斤的金鑽17號鳳梨，連夜運回基隆，並在10日上午10時邀集各里志工，現場削鳳梨提供里民品嘗，並發送至八堵過港地區各個關懷據點。

蘇欽榮表示，很多農民因為鳳梨產量過剩和強烈颱風將至，擔心血本無歸，在農地裡持續搶收，基隆里長用優於收購價的價格來集資購買鳳梨，幫助農民也推廣台灣好吃的金鑽17號鳳梨。

陳清池說，關懷據點平時都有許多老人家和清寒家庭一起用餐，集資購買的鳳梨可以來當飯後的水果，也可以用來烹煮料理，歡迎里民們來關懷據點吃鳳梨。

林明智說，為了幫助台灣辛苦的農民，在颱風來臨前，他們集資並聯繫南投縣名間鄉的農友，連夜從產地載回3500台斤的鳳梨，希望能夠拋磚引玉，一起來幫助農民

(中時 )