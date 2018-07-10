救農民！ 民代集資購買3500台斤鳳梨贈弱勢

為了幫助鳳梨農戶，基隆市議員林明智（中）和八堵地區里長們向南投農戶購買3500台斤金鑽17號鳳梨，並將鳳梨運回基隆，發送至八堵過港地區各個關懷據點。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
為了幫助鳳梨農戶，基隆市議員林明智（中）和八堵地區里長們向南投農戶購買3500台斤金鑽17號鳳梨，並將鳳梨運回基隆。（張穎齊翻攝）
為了幫助鳳梨農戶，基隆市議員及里長們向南投農戶購買3500台斤金鑽17號鳳梨，並將鳳梨運回基隆，發送至八堵過港地區各個關懷據點，民眾都樂開懷。（張穎齊翻攝）
為了幫助鳳梨農戶，基隆市議員及里長們向南投農戶購買3500台斤金鑽17號鳳梨，並將鳳梨運回基隆。（張穎齊翻攝）

強颱瑪莉亞接近台灣，日前因為台灣鳳梨生產過剩，導致價格大幅滑落，為協助辛苦種植的鳳梨農戶，基隆市議員林明智和八堵地區里長們，集資向南投縣名間鄉農戶以每台斤10元價格、購買3500台斤金鑽17號鳳梨，並在10日邀請八堵過港地區志工，協助發送關懷據點。

林明智連同八西里長蘇欽榮、八堵里長蔡毓濱、八中里長俞偉明、過港里長陳清池、八南里社區發展協會理事長李湘蓮，集資購買鳳梨，並由蘇欽榮、蔡毓濱商借5噸半的貨車，於9日下午前往南投縣名間鄉，載運3500台斤的金鑽17號鳳梨，連夜運回基隆，並在10日上午10時邀集各里志工，現場削鳳梨提供里民品嘗，並發送至八堵過港地區各個關懷據點。

蘇欽榮表示，很多農民因為鳳梨產量過剩和強烈颱風將至，擔心血本無歸，在農地裡持續搶收，基隆里長用優於收購價的價格來集資購買鳳梨，幫助農民也推廣台灣好吃的金鑽17號鳳梨。

陳清池說，關懷據點平時都有許多老人家和清寒家庭一起用餐，集資購買的鳳梨可以來當飯後的水果，也可以用來烹煮料理，歡迎里民們來關懷據點吃鳳梨。

林明智說，為了幫助台灣辛苦的農民，在颱風來臨前，他們集資並聯繫南投縣名間鄉的農友，連夜從產地載回3500台斤的鳳梨，希望能夠拋磚引玉，一起來幫助農民

(中時 )

瑪莉亞暴風圈下午5時已觸陸 減弱… 第四河川局期許防汛落實就不「漏…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。