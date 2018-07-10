第四河川局期許防汛落實就不「漏失」

2018年07月10日 17:48 中時 鐘武達

第四河川局防汛應變小組10日下午提升至二級開設後，立刻加強易淹水地區的抽水機預佈。（鐘武達攝）

防汛工作落實就不「漏失」！因應強颱瑪莉亞的來勢洶洶，經濟部水利署第四河川局防汛應變小組已在10日下午2時提升至二級開設，並陸續完成易淹水地區的抽水機預佈及油料補充，期許這次防汛作業可以達到滴水不漏 。

第四河川局副局長董志剛表示，繼9日召開「瑪莉亞颱風防汛整備會議」後，各河段承辦人員已立刻偕同在建工程廠商、開口合約廠商進入工區再次檢視相關設施及安全整備情形，抽水機及水閘門部分除四河局自有，也商請轄管縣市政府一併檢視，並預佈及補充油料完成。

防汛應變小組提升到二級開設，10日下午2時四河局已經增加4部12英吋移動式抽水機至王功舊趙甲、漢寶南八洲、十三戶排水等地區支援預佈工作，縣府也增加2部租賃的大型抽水機至鹿港文開國小簡易抽水站預佈。

南投縣信義鄉東埔6鄰道路修復工程，已請南投縣府及鄉公所督促廠商趕工及做好防汛措施，蓋上帆布防止地面水入滲造成基礎或坡面掏刷破壞等，全力防範災害於未然。另針對內水防汛熱點如山寮排水、易致災河段如頭坑野溪至新桐林橋間進行空拍，以掌握河道最新狀況。

董志剛強調，強颱瑪莉亞預估將帶來豪雨，提前預佈，與縣市政府加強橫向聯繫，與防汛志工妥善聯繫、通報與查證，成立防汛搶險隊，只有不厭其煩地再確定，才能使民眾安心。

(中時 )