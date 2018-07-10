基隆住宅補貼每月最高3000元　23日起受理申請

2018年07月10日 17:49 中時 張穎齊

基隆市長林右昌與都發處長徐燕興10日在市務會議後記者會宣布，基隆市今年住宅補貼將於23日起至8月31日受理申請，將提供設籍於基隆的市民「租金補貼」1000戶、「自購住宅貸款利息補貼」41戶、「修繕住宅貸款利息補貼」36戶，其中提供租賃房屋的租金補貼，每戶每月最高補貼3000元，呼籲符合資格的民眾，把握機時機踴躍申請。

林右昌表示，申請人只要年滿20歲，家庭成員均無自有住宅，家庭年所得低於46萬元或每人每月平均所得低於1萬8582元，每人動產限額低於11萬2,500元，家庭不動產限額低於525萬元；就有機會獲得租賃房屋的「租金補貼」，每戶每月最高補貼新台幣3000元，最長補貼為期1年。

另外，還有「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，會提供有需要購置或修繕房屋的市民，享有1.137％的銀行貸款優惠利率。

都發處統計，基隆市2013、2014年的額度都只有400多戶，因此讓很多申請民眾向隅，但在市府積極向中央爭取下，自2015年起補助戶數大幅提高，通過申請的比例很高，符合申請標準的市民朋友千萬不要錯過這個好機會。

都發處長徐燕興補充，由於住宅補貼採「評點制」機制，為照顧更多社會弱勢者，去年度放寬符合弱勢條件的「中低收入戶」檢附證明文件，可累計評點加分；今年度更放寬新增「申請人或其配偶孕有胎兒」，只要檢附「診斷證明書」或「媽媽手冊」，即視為育有未成年子女，另外也新增「結婚登記日於申請日前2年內的新婚家庭」，都可累計評點加分。

徐燕興說，市民可在都發處網站下載申請表，並提醒申請人務必在8月31日前填妥申請書並確實檢附相關文件，以「親自送件」或「掛號郵寄」方式，送至都發處即可完成申請。

(中時 )