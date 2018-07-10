監察院聲請《黨產條例》釋憲 向大法官提六大說明

2018年07月10日 17:39 中時 鄭舲

監察委員仉桂美等去年3月在監察院會提案經全體監委同意後，對《不當黨產條例》聲請釋憲。司法院大法官會議今天召開憲法法庭，進行釋憲准否審查後，再決定是否同意受理。監察院下午發布新聞稿表示，針對《黨產條例》聲請釋憲一事，籲各憲法機關，應善盡憲法忠誠義務，維護憲政體制，保障監察權之完整性。

監察委員仉桂美、劉德勳率調查官陳先成代表監察院參加司法院大法官審理監察院聲請「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」解釋案公開說明會，司法院大法官就受理與否提出二爭點：（一）司法院大法官審理案件法第5條第1項第1款規定：「有左列情形之一者，得聲請解釋憲法：一、中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義……或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者」。其於監察院聲請釋憲時應如何適用？本件監察院釋憲聲請究係該院行使何種職權，又如何適用政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例之規定？本件聲請是否合於前開聲請要件，而應否受理？（二）本件聲請受理與否對憲法權力分立之運作有何意涵？

監察院就司法院大法官所提之「爭點」公開向司法院大法官表達6點說明：一、 行憲以來司法院大法官從未就監察院行使調查權聲請釋憲提出質疑，不宜因本件涉及黨產個案之特殊性，侵害監察權核心，踐踏權力分立制度。

二、 監察院依據憲法第95條與第96條聲請大法官釋憲案件不絕如縷，例如出版法與違警罰法是否違憲，監察院行使調查權曾站在保障人權立場，於50年6月8日提出，司法院大法官亦未如同本件處理方式，質疑監察院「行使何種職權」、「如何適用」，而以拖延該件解釋時間分別解釋。

三、 本次司法院大法官公開說明會之核心議題何謂「行使職權」，學者許宗力曾於87年批評司法院大法官就立委「行使職權」之狹隘看法稱：「像德國法規定般無須以行使職權，適用法律懷疑違憲為前提。何況以適用法律懷疑違憲作為聲請釋憲的前提要件，嚴格言之亦與剝奪立委的釋憲聲請權幾乎沒有什麼兩樣」。監察院指出，本件聲請釋憲是依據憲法第95條與第96條規定—憲法所賦予監察院之核心權力，適用「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」時，發生有牴觸憲法之疑義，即司法院大法官審理案件法第5條第1項第1款規定所稱行使職權，並無任何疑義。

四、 從司法實務上，監察院依據監察調查權聲請釋憲案例，例如釋字第33號解釋、釋字第86號解釋、釋字第60號解釋。審檢分立的問題：釋字第86號解釋；出版法與違警罰法是否違憲：釋字第105號解釋宣告出版法違憲；違警罰法部分遲至19年後釋字第166號解釋宣告違憲；最高司法機關就審理事項得否發布規則：釋字第530號解釋等，多為歷屆司法院大法官所自豪並為世人事後所稱頌，司法權不宜任意退縮。

五、 司法院大法官不宜違反權力分立之界限，任意變更憲政慣例。監察院認為權力分立原則之核心意義，在於憲法機關有無侵害其他憲法機關權力核心功能，除非過去憲政實務下，造成某一權力─如監察權，取代或侵奪其他權力之核心領域，造成該權力獨大，否則不應也不該在無爭議情形下，改變該憲法慣例，侵害憲法機關—如監察院之基本職權。

六、 釋憲機關就憲法意旨有所闡明，國民當會相信司法院大法官具有共同真誠維護憲法之意願，並會對於司法院大法官充滿深深敬意與理解，亦將有利於鞏固司法權威信。

監察院指出，司法院大法官受憲法保障，承擔釋憲職責，應對中華民國憲法機關之機關忠誠有基本信賴，監察院不會無緣無故以侵害其他憲法權力機關之核心職權為目的，而聲請釋憲。本件聲請所涉及之憲法機關違憲行為，或應僅視為僅是國家權力機關，因一時時空環境，為所謂「轉型正義」而為迷惘與困惑之舉，亦即在本件釋憲聲請書所稱：「回顧歷史，人類錯誤多在愚昧中不斷重複發生，採用違法手段追求正義，正義不因而會實現……追尋符合自然法的實質正義，是每一個法律工作者忠誠於法律女神的天職，黑格爾曾說，國家是道德理念的現實─即作為顯現可見與明白的實體性意志之道德精神，這道德精神思索自身並知道自身 ，做為國家的構成員自有義務，探索此『道德精神』」。

監察院指出，當釋憲機關一旦對於憲法意旨有所闡明，各受拘束之當事人（憲法機關）及各利害關係人與國民，當會相信司法院大法官具有共同真誠維護憲法之意願，並會對於司法院大法官充滿深深敬意與理解，亦將有利於鞏固司法權威信，提升國民全體對司法院大法官信賴感，就我國民主政治賡續與進化實具有劃時代之重大憲政意義。

(中時 )