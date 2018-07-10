番瀉葉可減肥？醫：假的！吃多恐致「黑腸症」

2018年07月10日 17:50 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

番瀉葉是什麼？為什麼衛福部在7月1號的新規定中要特別規定廠商要註明，且限制番瀉的每日使用量？

許多標榜能雕塑身材、排宿便的保健品、茶包當中，可能含有番瀉葉的萃取成分番瀉苷，具有腹瀉、軟便的功能。番瀉葉在中草藥主要作為消除胸腹脹滿、食物積滯等症狀。

●靠番瀉葉減肥？醫師：假的

許多人利用腹瀉，將宿便和水分排出體外，讓人感覺體重變輕、身材輕盈。肝膽腸胃科醫師楊聰鎰指出，減重要減的是脂肪，不是水份和宿便，將水分排出體外讓體重變輕只是暫時的效果，只要喝水又會回復。

●攝取太多反造成腸胃問題

許多人因為便秘、排便不順而自行購買含有番瀉葉成分的產品，但醫師楊聰鎰不建議自行買有瀉藥成份的食品來吃，因為便秘原因很多，例如息肉、腸子沾黏、排便習慣改變甚至腫瘤，應回到源頭診斷，再對症治療。

此外，坊間盛傳攝取過量番瀉產品會出現「黑腸症」，楊聰鎰表示的確會有這樣的症狀，但不須太恐慌，因為黑腸症對身體和腸胃功能不會有影響，而且通常是大量、長時間使用才會導致黑腸症，只要停止使用顏色就會慢慢恢復。

即使如此，專家還是建議不要過量攝取。高雄醫學大學醫學系教授李志恒指出，消費者在合法劑量內食用番瀉卻覺得不夠有效，因此擅自增加，便可能造成危害，長期、高劑量服用會讓腸道產生依賴性，失去自我蠕動能力，或需要更高劑量才有效，停止服用後，便秘的情形又出現。

因此衛福部規定，番瀉葉只能用在茶包沖飲，業者也要註明產品含有番瀉苷，且每日使用量不得超過12毫克（市售茶包含量多為10毫克），晚上服用一次，一星期不得食用高於3次，如果連續服用超過一星期要先諮詢醫師，此外，有腸胃道問題如慢性腹瀉、腸阻塞、腸乏力、結腸炎和有脫水症狀的人不宜使用。

要怎麼吃才安全，台灣國際生命科學會理事長陳陸宏表示用水沖泡當茶飲是安全的做法，一方面番瀉葉放在茶包裡的量不多，二方面用熱水泡釋出番瀉苷濃度不高，但即便如此也不能當水或一般的茶飲喝，一星期不要喝超過三次。

●想遠離便秘 運動、蔬果、多喝水

如果不是疾病引起的便秘問題，不一定要靠瀉藥或藥物來解決。泰安醫院營養師李錦秋指出，不論是已經便秘或想預防，優格、乳酸菌都有很好的效果，另外每天要多喝水和攝取適量油脂，「至少要喝體重乘以30的水量，如果有運動可以多喝一點；如果只吃蔬菜、油脂攝取不足，也會導致便秘。」

另外可以多吃如木瓜、香蕉等水果，促進腸道蠕動、幫助消化，可有效緩解便秘。

(中時電子報)