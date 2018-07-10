草屯鎮長選戰三雄鼎立 誰將勝出都將是一場苦戰

2018年07月10日 18:45 中時 楊樹煌

競爭激烈的下屆草屯鎮長選舉，國民黨提名現任議員簡景賢、民進黨也提名現任議員林永鴻，加上回鍋以無黨籍參選的老鎮長周信利，形成三雄鼎立競逐局面，每人在基層各自擁有雄厚實力，不管誰將勝出，都將是一場苦戰。

國民黨此次提名6年前曾在草屯鎮長補選中，以19票些幅票數飲恨落敗的縣議員簡景賢捲土重來，曾任3屆縣議員的簡景賢，對這次選戰有絕對信心，他也堅信選民會還他公道。

簡景賢說，20餘年來，他每天深耕基層，並非選舉才看到人，且在3位參選人中，他經國家特考及格並有行政經驗；他認為未來選戰最後勢必是黨對黨對決，以目前各項民調顯示，他都領先，但他不會掉以輕心的審慎面對，以贏得最後選舉勝利。

8年前競選草屯鎮長連任，因助選團隊賄選被判當選無效的前鎮長周信利，曾任國民黨草屯鎮黨部主委10餘年，有40餘年黨齡，為圓第2任草屯鎮長的夢，此次毅然決定再回鍋參選，他 說，他與草屯鎮民有約，欠草屯鎮民的人情要還，他早年未完成的計畫要完成，他有首任輝煌的政績，相信草屯選民絕對會認同支持他。

至於泛藍分裂，是否會影響藍營支持選票？讓綠營漁翁得利，周信利認為他與藍、綠2提名人的人脈與票源重疊不多，並不會造成影響，且他有9成以上的把握，可贏得最後勝利。

民進黨原有縣議員廖梓佑與林永鴻參加初選登記，最後經黨中央和縣主委居間與廖、林協調後，廖梓佑同意無條件退讓，由縣議員林永鴻代表綠營參選，期待在草屯鎮繼續執政。

林永鴻曾任5屆議員，也是深耕基層，他說有信心可以傳承前任鎮長優質鎮政，讓好名聲延續下去，再讓鎮民引以自豪；面對另兩位對手也是強棒，他說他絕對不會掉以輕心的審慎因應，雖然長年擔任民意代表，行政經驗略有不足，但他會認真參選，且謙卑再學習，以彌補不足。

(中時 )