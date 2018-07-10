「鄉民女神」吳卓源高歌《SEA》 頌讚ORIS支持保育海洋

「鄉民女神」吳卓源自彈自唱她的首支創作曲《SEA》，頌讚ORIS支持保育海洋的貢獻。（陳俊吉攝影）

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「鄉民女神」吳卓源自彈自唱她的首支創作曲《SEA》，頌讚ORIS支持保育海洋的貢獻。（陳俊吉攝影）
ORIS向《怒海潛將》主角人物Carl Brashear致敬的第二款青銅限量計時碼表，14 萬9000元。(ORIS提供）
ORIS贊助保育海洋計畫Clipperton探險隊的Clipperton限量腕表，5萬8000元。( ORIS提供）
ORIS頌讚萊茵河的「生命之源」 Source of Life限量腕表，全球限量2343只，6萬 5000元。(ORIS提供）

瑞士腕表品牌ORIS發表年度新表，邀「R&B小天后」、「鄉民女神」吳卓源Julia出席發表會自彈自唱她的第一首創作歌曲《SEA》，以歌聲頌讚ORIS近幾年保育鯊魚和關心水資源所做的努力。從小在墨爾本長大的她說，這輩子從未經歷颱風、地震，來台發表歌唱事業後，先是經歷了地震，如今又將經歷生平遇到的第一個瑪莉亞颱風，感覺有些怕怕。

吳卓源日前舉辦演唱會，短短5分鐘內千張門票就被鄉民搶購一空，展現她在網路鄉民的影響力。為了支持ORIS保育海洋生物、珍藏水資源的善舉，吳卓源不僅獻唱，還特別配戴ORIS「生命之源」Aquis潛水腕表，這只腕表設計靈感源自流經6個國家、全長1233公里的萊茵河，不僅表盤採用萊茵河的水藍色，表背刻有河流水域地圖，藉此頌

讚萊茵河孕育萬物生命、灌溉歐洲文明，可說是歐洲生命之源。

除了ORIS「生命之源」Aquis潛水表外，ORIS發表另一款贊助Clipperton探險隊的Clipperton限量慈善公益腕表，海洋生物保育科學家透過水下攝影了解了解鯊魚遷徙的過程，藉此實現永久保育海洋生態的計畫。

ORIS於兩年前推出第一款青銅表，向第一位非洲裔美國海軍潛水士官

長、同時也是電影《怒海潛將》中主角人物Carl Brashear致敬，一

上市就被搶購一空，廣受歡迎。今年ORIS再度推出第二款限量計時碼

表，同樣採用青銅鑄造，腕表搭配木質表盒，並附有Carl Brashear

基金會發行的紀念幣，全球限量2000只。

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