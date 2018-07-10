不斷更新》瑪莉亞颱風 影城、百貨、賣場營業資訊

2018年07月10日 17:41 中時電子報 吳家詮

（不斷更新）「瑪莉亞」強颱朝台灣逼近中，國內部分活和遊覽區動宣布取消、延期和封園，並籲請民眾先以電話聯繫主辦單位，查詢有無延期。

活動取消或延期如下：

●新竹大遠百營業到19:00

●台茂購物中心將於晚上6時提早休館，明早早上8時將公告明日營運時間。

●中壢大江購物中心今將營運至晚上6時，明日營業時間將視颱風狀況及桃園同業，於早上9時左右再作公告。

●遠東百貨營業時間調整如下：桃園以北百貨(寶慶、板橋大遠百、板橋中山、桃園)四店營業至18:00、威秀影城營業至20:00

●瑪莉亞颱風來襲，家樂福全台分店目前正常營業

●強颱瑪莉亞暴風圈將在傍晚接觸陸地，台各大Outlet業者均提早休館，讓員工及消費者提早安全回家。

※MITSUI OUTLET PARK林口今營業時間將提前至下午6時結束，林口威秀影城提前營業至晚上7時50分、威秀影城內餐廳則營業至晚上9時30分

※GLORIA OUTLETS華泰名品城今已提早於下午3時休館

※全台禮客Outlet，包括內湖1、2館、公館店及台中店均營業至今日下午5時，明早將再公告營業時間。

※台中麗寶Outlet Mall今提早於下午5時休館，明日營運時間將視颱風影響程度而機動調整

※至於義大世界購物廣場則因颱風目前未帶來影響，館內購物及遊樂園設施均正常營業。

●台北國家兩廳院主辦「薩維耶‧勒華編舞工作坊」7月10日課程取消，將調整到7月11日及12日，兩廳院將會同步個別通知學員。

至於兩廳院公共區域今天下午四點之後暫停開放。表演藝術圖書館下午四點之後暫停服務，如需歸還資料請投圖書館門口左側還書箱。兩廳院餐飲及商店部分除了音樂廳信義路側「摩斯漢堡」提前於下午三點暫停營業之外，其他將在下午四點暫停營業。停車場照常開放營業。

7月11日晚上的音樂廳節目「當管風琴遇上小號-艾普卡娜與柏多契基音樂會」的小號大師班是否如期，將視人事行政總處公告再行發佈。

●奧萬大森林遊樂區10日起開始休園，等颱風過後全面安檢，確認安全無虞後，再行開放。

●故宮北院 10日提前於下午4點閉館。至於故宮南部院區，則依嘉義縣政府公告異動。

●部分影城 下午將提早打烊

台北新光影城宣布，今下午3時後之場次停止播放。

真善美戲院、梅花數位影院公告，今晚間7時後場次暫停營業。

威秀影城官網公告，頭份以北威秀影城，即台北信義、台北京站、台北日新、板橋大遠百、林口MOP、新竹巨城、新竹大遠百、頭份尚順，今天8時後暫停營業。

●台北市宣布今天停收垃圾

●瑪莉亞颱風期間 oBike自7月10日16時起停止營運。

●瑪莉亞颱風逼近新北，新北市內河藍色公路載客船舶停航、下午3時至6時起公車加班疏運、6時起YouBike停止營運。

●新北雙和醫院：今（10日）夜間門診及檢查暫停，急診、住院照常，若明（11日）新北市政府宣布停班停課，則僅開設颱風特別門診（內科、外科、兒科及家醫科各一診），急診及住院服務照常。

●五專聯合免試入學現場登記分發報到日，順延1天辦理，但報到後放棄錄取資格的截止期限不變。

●台北市政府文化局指出，文化局所屬場館配合市府停班停課公告決定是否開館；若遇市府宣布停止上班上課，台北電影節、台北兒童藝術節將取消演出、展覽或電影放映等活動。

●新北市東北角的福隆海水浴場與沙雕活動，今天下午2時30分許宣布暫停開放。

●宜蘭地方法院原訂7月11日一連舉行2天的「107年第1次國民參與刑事審判模擬法庭」活動，因受颱風影響，今宣布延期舉行。

●龜山島今先行封島1天，明日視狀況而定。

●太平山國家森林遊樂區10日起休園，所轄自然步道包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、新店獅頭山步道、金瓜寮魚蕨步道等，也將從明天中午12時起預警性封閉，提醒遊客暫勿前往，以免發生危險。

●2018王功漁火節將於7月14、15日盛大舉辦，原訂7月11日辦理的2018王功漁火節點燈儀式，因受颱風影響，將延後1天，在7月12日晚間7時辦理。

●麗寶樂園明天(10日)暫定正常開園，夜間營運可能暫停，不過一切視天候狀況再決定。

●嘉明湖國家步道7月9日-7月11日接受民眾申請山屋住宿退費，遊客暫勿前往。

●台東縣明（10日）鹿野高台活動將維持正常舉辦，而11日如受颱風影響發布陸上颱風警報，為活動及民眾安全考量，將取消相關活動 （如有相關活動資訊，縣府將再通知）

●宜蘭縣政府宣布，為保障遊客安全，包括武荖坑風景區、頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、湯圍溝公園、五峰旗風景區、龍潭湖風景區、分洪堰公園、宜蘭旅遊服務中心、梅花湖風景區、冬山河森林公園、豆腐岬風景區及南澳農場，明天及11日休園，至於各園區重新開放時間將視復原情形、天候及水域狀況後公布。

●宜蘭縣童玩節10、11日休園，重新開園時間將在網路上另行公告。

●新北市府觀光旅遊局宣布，強颱瑪莉亞颱風警報，10日下午1點30分起十分瀑布公園停止入園，民眾請勿前往烏來山區、碧潭、海邊等警戒地區遊玩。

(中時電子報)