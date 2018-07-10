全球唯一棒球旅館高雄開張 見證職棒興衰

2018年07月10日 17:47 中時 柯宗緯

樂逸文旅打造全球首家棒球旅館10日開幕，執行長蔡肇洋（左）與高市觀光局長曾姿雯（右）合影。（柯宗緯攝）

樂逸文旅打造全球首家棒球旅館10日開幕，見證國內外職棒興衰史。（柯宗緯攝）

樂逸文旅打造全球首家棒球旅館10日開幕，每間房有不同的棒球場場景。（柯宗緯攝）

館內最無價的珍藏是美國職棒全壘打王漢克阿倫球衣。（柯宗緯攝）

大廳設置600多顆網美簽名球牆。（柯宗緯攝）

樂逸文旅打造全球首家棒球旅館10日開幕。（柯宗緯攝）

全球首家以棒球為主題旅館「樂逸文旅」10日在高雄開幕，幕後推手是年僅29歲執行長蔡肇洋，他10多年來蒐集上千件職棒文物，典藏王貞治、王建民、陳偉殷等球星戰衣及600多顆簽名球，儼然是1座棒球博物館，橫跨不同世代，見證職棒興衰史。

蔡肇洋為棒球癡狂，打從求學時代，就加入南華大學棒球校隊、暨南大學棒球校隊，擔任一壘手。他省吃儉用蒐集國內外職棒周邊商品，將更衣室當儲藏室擺放，甚至被家人念了一頓，但想開棒球旅館這個夢，悄然在心中埋下種子。

3年前，他開設第1家樂逸旅居後，籌備良久開設第2家旅館，目標鎖定棒球迷，他斥資5000多萬大改裝，7層樓、50間房，大廳設置600多顆網美簽名球牆、每層樓走廊布置球星實戰球衣、海報，房內更有實戰球棒、各大球場景致，但謝絕訪客，只限入住客參觀。

他說，台灣職棒最興盛有中華、台灣大職棒2大聯盟及8支隊，現在剩下4支隊，而當年職棒元老統一獅、兄弟象這兩隊「世仇」，也特地放在同一樓層繼續對抗。至於館內最無價的珍藏是美國職棒全壘打王漢克阿倫球衣，另有王建明、鈴木一朗、陳金鋒、胡金龍等球星經典球衣。

高雄飯店、旅館房間數供過於求，暑假訂房率不盡理想，高市觀光局長曾姿雯表示，觀光局攜手各家飯店聯手推促銷優惠，而業者需呈現特色去發展，而非削價競爭，才能經營長久。樂逸文旅也強調不打價格戰，房價落在2至5000元左右，並透露正接洽旅美球星11月入住，未來盼與球隊合作齊心拚觀光。

(中時 )