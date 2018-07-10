沒在怕！凱特威廉好尷尬 夏綠蒂公主竟跟攝影師這樣說

2018年07月10日 17:43 中時電子報 蔡萱

英國劍橋公爵威廉王子與夫人凱特9日下午為他們的幼子路易小王子舉行受洗儀式，同場路易的哥哥喬治王子與姊姊夏綠蒂公主也都出席，其中向來大方活潑、不按牌理出牌的夏綠蒂也讓外界期待她的新舉動，不過這次的夏綠蒂居然在活動結束後前往派對的路上，嚴肅地對攝影師說，「你們不要過來」，讓威廉王子跟凱特面面相覷好尷尬。

據《每日郵報》報導，今年才3歲的夏綠蒂小公主9日在受洗儀式結束後，被爸爸威廉王子牽著手與哥哥喬治王子一起步出聖詹姆士皇家教堂，一家人準備前往參加事後派對的路上，遇到大批攝影師在走廊上等候拍攝，沒想到夏綠蒂公主竟然嚴肅的對著攝影師們說：「你們不要過來」（You're not coming）。

夏綠蒂小公主出席弟弟路易的受洗儀式。(圖/美聯社)

夏綠蒂被爸爸牽著走出教堂。(圖/路透)

夏綠蒂此言「提醒」攝影師們沒被邀請去參加派對，讓一旁的凱特與威廉面面相覷，氣氛突然變得很尷尬。夏綠蒂儘管身體跟著父母完前走，但眼睛仍瞪得大大的盯著攝影師們，似乎在確定攝影師們有聽懂自己說的話，也確定他們沒有跟上去。

對此不少網友紛紛留言：「已經開始自視甚高了嗎？」、「簡直就像是芮吉娜‧喬治（Regina George，電影《辣妹過招》刻薄女配角）」、「好失望凱特把她教成這樣」或是「好無禮」等。

但也有網友對此持正面看法，認為從影片中來看夏綠蒂可能是想說問句「你們沒有要過來嗎？」（You're not coming?），但沒有用明顯上揚的語調。也有網友認為「從小所到之處都是鏡頭，難免會這樣」、「她才3歲呀」等。

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 9, 2018

其實不久前夏綠蒂才在受洗儀式上展現出好家教，她在進入教堂時，在父親威廉的鼓勵之下，伸手和負責路易受洗儀式的主教握手問好，與哥哥喬治在眾人眼前展現萌樣。

今年才3歲的夏綠蒂相較於哥哥喬治顯得特別大方活潑，像是她今年4月在去醫院探望剛生產完的凱特時，就在醫院門口展現公主風範，優雅地和鏡頭揮手。或是在上個月她在女王生日的慶典上，也被捕捉到看似在學習女王的動作，和露台下的民眾揮手，都讓大家感受到她的熱情與活潑。

(中時電子報)