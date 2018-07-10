備戰咖啡評鑑賽 屏東原鄉部落總動員

屏東原鄉咖啡農戶幾乎全體總動員，希望在全國咖啡評鑑大賽中爭取佳績。（林和生翻攝）

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屏東咖啡農精心挑選精品豆，瞄準全國咖啡評鑑大賽，期待獲得佳績。（林和生翻攝）

全國咖啡評鑑大賽8月將首次在屏東縣舉辦，166支隊伍期待角逐精品咖啡豆殊榮，屏東派出16支隊伍參賽，幾乎傾原鄉部落之力，就是希望把好成績留在自己的家鄉。

屏東咖啡歷史悠久，主要源自日治時期，多數種植在原鄉海拔約900至1000公尺高度，山區石礫地形，加上日夜溫差大，產出咖啡擁有豐厚口感且具層次，目前種植面積218公頃，投入農戶超過360戶。

「起初看農戶意興闌珊，讓我很火大」屏東縣政府原民處長伍麗華笑說，情緒一來就一直唸，認為大家不在乎榮譽、眼光短淺，後來才發現並非如此，原來參加競賽比想像中困難許多。

縣府咖啡產業承辦人蘇寶珠說，屏東咖啡多種植在原鄉陡坡，且為了挑選精品豆，平均每百公斤僅能選到12公斤，還要等待在樹上成熟才能採收，除了要跟時間賽跑，偶爾還有彌猴攪局，最重要的是，農戶平均年齡都在50歲以上，甚至有80歲資深農戶，體力、耐力都是考驗。

且挑豆、烘豆都需要技術，以300戶農友中能參賽的不到10戶，「因此這次幾乎是全縣總動員」，伍麗華說，全國咖啡評鑑賽是國內指標性大賽，贏得大獎幾乎就是品質保證，過去屏東少有人組隊參加，因為真的很辛苦，現在知道他們為爭取屏東咖啡被看見而努力，一定要為大家加油打氣。

(中時 )

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