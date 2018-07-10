韓印峰會 夯實特殊戰略夥伴關係

2018年07月10日 18:39 旺報 張國威

韓聯社報導，南韓總統文在寅與印度總理莫迪10日在新德里舉行領袖會談，討論深化經貿交往和共建和平機制。

文在寅表示，印度是南韓政府「新南方政策」的核心夥伴國，並提出以人民（People）、繁榮（Prosperity）、和平（Peace）為宗旨的3P+合作願景。莫迪表示，印度也希望在「東進政策」下大幅加強與南韓的各領域合作。兩人同意，加快全面經濟合作協定升級談判，促進雙邊貿易共抗貿易保護主義。

兩國領袖一致認為，朝鮮半島完全無核化對於東北亞乃至國際社會的和平與穩定都有著重要意義，並希望韓朝、朝美領袖會談達成的協議儘快通過後續談判得以落實。莫迪高度評價文在寅在半島變局中發揮的主導作用，文在寅感謝印度積極支持南韓的對朝政策，並請求繼續支援半島無核化及停和機制轉換。

兩國就領袖定期互訪達成一致，並決定擴大雙邊旅遊、學術、教育、青少年往來。雙方強調兩國的歷史淵源，決定在印度建立韓戰紀念碑，為來自印度古阿逾陀國的伽倻國許皇后興建紀念公園。文在寅讚賞印度今年起在教材中詳細講解了南韓當代史。

韓印兩國在領袖見證下簽署了《2018-2020文化交流計畫書》《關於設立韓印未來願景戰略小組的MOU》等雙邊合作文件。

(旺報 )