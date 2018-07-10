《中時晚間快報》瑪莉亞跑得快 凌晨風雨最大

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綜合報導

◎瑪莉亞跑得快 凌晨風雨最大

氣象局技正黃椿喜表示，強颱瑪莉亞暴風圈預計傍晚5、6點接觸陸地，10級風暴風圈邊緣約深夜碰觸北海岸，11日凌晨風雨最大。預估暴風中心將從彭佳嶼附近海面通過，登陸台灣機率低。警戒區域為基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、花蓮及馬祖，應防範強風豪雨；今晚至明天上午影響最大，明天下午起逐漸脫離台灣。

◎「用羅織罪名起訴」 馬辦批北檢淪政治打手

台北地檢署偵辦國民黨賤賣黨產的三中交易案今天偵結，對被告前總統馬英九等提起公訴，馬辦室對此表示「不意外」。發言人徐巧芯指出，在民調聲望直落、民怨四起的此刻，蔡政府試圖利用起訴馬英九來轉移執政不佳的焦點，用「馬維拉」出來救援的操作手法始終如一。但颱風來襲時還忙著政治追殺，不知民間疾苦的程度真是令人嘆為觀止。

◎大雨來了 泰第3波救援 洞內最後5人可望脫困

泰國清萊府受困睡美人洞13名足球隊員困難重重的救援行動引發世人關注，受困10多日的一行人終於在前兩日陸續被救出，目前洞穴中還有4名少年與教練仍受困洞穴中。泰國救援團隊也在今天下午記者會上表示，第3波救援行動已經在中午前展開，這一波有望可以將所有受困的人都救出。

◎經營兒教事業有成 方大同故事歌EP上架

金曲歌王方大同拓展兒教事業有成，繼去年底推出第一套結合單曲〈Catch A Dream〉及童書的圖文集 《艾美夢遊兒童系列圖畫小說》，今年再推出艾美夢遊系列的三個故事：《金磚的秘密》、《拯救雪兒》、《生命之樹》，並創作三首與故事歌曲集結成EP，更在他的生日前夕7月13日全球數位上架。

(中時電子報)

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