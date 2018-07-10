免試入學放榜 學生第一志願來就讀 暨大附中高分群今年成長高達28％

2018年07月10日 17:57 中時 楊樹煌

高中職入學分發結果今10日揭曉，面對日益嚴重的少子化，招生成為各校首要之務，但暨大附中今年有更多高分群學生留下就讀，成長比例達28%，連台中市及雲林縣高分群學生都來就讀，顯示學校辦學出色。

今年中投區免試入學總報名人數26284人，錄取26085人，未錄取199人，錄取錄高達99.2%。考生平均選填19個志願，多數前3志願即錄取，未錄取者多是志願數選填太少所致。

暨大附中校長張正彥表示，今年國貿科單科參加教育部6月完全免試，獲得家長及學生高度肯定，已經滿招。另外，因學校老師輔導原住民同學大幅錄取國立大學，也讓原住民同學增為今年28位，成為辦學特色。

今年錄取原住民同學當中，最高分為來自埔里國中的卡拉斯洛金同學2A3B，以「第1志願」錄取暨大附中；另該校此次高分群有來自埔里國中、宏仁國中、大成國中、中興國中、豐原國中、水里國中及雲林縣文生高中附設國中。

埔里地區國中今年就讀暨大附中有278位，台中市、南投市、彰化縣及雲林縣地區的佔總人數近1/3，其中最遠有來自桃園市、臺中豐原、清水、大甲、彰化縣、雲林縣等地區的同學；顯示暨大附中辦學績優不僅獲得社區國中師長及家長的肯定，也獲中投區廣泛的認同。

(中時 )