香氛市場成長翻倍 品牌轉攻特色概念店搶市

2018年07月10日 17:57 中時 吳娮翎

maison de beaute新光三越信義A4店推出梵克雅寶王者系列獨家組合，8325元。（maison de beaute提供）

ART HAUS打造香氛密室引進Nasomatto香水系列30ml，4680元。（ART HAUS提供）

精品香氛去年相繼在東區開設獨立櫃，Prada、Chloe、Tiffany & Co.、DIPTYQUE開櫃後業績直飆，Tiffany & Co.創下首周賣出300瓶佳績，Prada從複合櫃轉獨立櫃業績成長3倍，也讓後續觀望的香水品牌願意投入開櫃。隨著DIPTYQUE在信義區開櫃，ART HAUS打造香氛密室引進獨立香氛，深耕小眾市場， 鋒恩法意集團在新光三越信義新天地A4館與台北忠孝SOGO百貨開設兩家maison de beaute香氛選品店，透過選品概念，吸引香氛迷。

maison de beaute行銷公關Joan表示，台灣消費者在用香的習慣已經逐漸與歐美同步，香氛不再是衣著點綴，而是香氛成為生活必需品，同時也可以觀察到台灣消費者對於高品質的香氛與服務體驗需求正在成長，未來全台店面都會朝maison de beaute香氛選品店改裝，每家店品牌約10個，會依據當地消費者特性來選擇，像是信義區會以貴婦愛的精品香氛為主，像是在新光三越信義A4店，獨家引進梵克雅寶的高階香氛王者系列，東區主攻消費者可接受的大眾香調，像是型男喜愛的Montblanc與英倫風格的dunhill，備受消費者青睞的BOUCHERON 典藏奢華系列則同步進駐兩家選品店。

ART HAUS打造香氛密室今夏再引進Nasomatto香水系列， Nasomatto於2007由Alessandro Gualtieri成立，Nasomatto香氛展現一種純粹而赤裸的慾望，自然、原始混合植物品種，帶有花香調、皮革味創造了感性的感官饗宴。

(中時 )