憂綠電衝擊文蛤養殖業 許忠信提共榮之道

2018年07月10日 18:45 中時 曹婷婷

政府發展魚電共生，太陽能業者利用七股濕地與沿海養殖魚塭地，設置太陽能發電系統，無黨台南市長參選人許忠信為漁民發聲，他說，當地約1200戶文蛤養殖戶，面臨業者出10倍行情承租魚塭地，日後恐無地養殖文蛤，他說，一般漁民根本沒辦法與財團這些大鯨魚對抗，反對未做任何配套措施前，貿然讓太陽能業者長驅直入。

許忠信說，目前七股大約1200戶養殖文蛤，但整個供應鏈有1萬4000個工作機會，養殖戶中有70％漁民是向地主以每年每甲3萬元租金租用的，有漁民向他反映，憂心未來再也租不到魚塭，也擔心太陽能光板化學藥劑破壞生態影響文蛤養殖。

他說，七股當地很多民眾生計仰賴漁產養殖過活，漁電共生理念雖好，問題是，魚塭養殖文蛤或混養不同魚蝦，這些牡蠣吃有機碎屑或浮游生物為生，文蛤及一些魚則是靠吃長在池底的藻類成長，如果設置太陽能面板，浮游生物、藻類無法有充足陽光，文蛤、牡蠣就面臨斷糧而死亡，漁民也就無以維生，間接也會影響黑面琵鷺的覓食。

他說，從務實面來看，善用綠能發電是值得推薦，但當這些設施可能會影響到漁民生計、環境保育、觀光遊憩和地方永續發展時，就須審慎評估才是上策。

他建議，應由經濟部能源局制定太陽能板設置三大原則：太陽能業者不能與原租用漁民、農民爭奪用地、不能破壞景觀；不能破壞環境生態。應優先用不利耕作區，避開文蛤養殖區。

其次，綠電是國家政策，中央應該要有國家級資源，投入研究如何真正「漁電共生」。現行規定太陽能板鋪設率也只有使用土地的40%，粗淺地估算，還是有60%的陽光照射率。應致力於研究如何配合太陽能板的裝設，做現行漁產養殖方式的變更，輔以適度降低鋪設率，或引進其他科技新設施等，然後，再來研議放寬前述三大原則第一項，創造漁電雙贏。

再者，依目前綠能發電的制式合約，業者可將合約移轉給第三者。雲林就已衍生弊端，業者在政府補貼減少時，將契約作移轉，承接者卻任意將廢棄爐渣土非法就地掩埋，造成環境汙染。可預見的是，若養殖文蛤淺坪魚塭不加限制地作為太陽能發電使用，未來一旦造成前述土壤及地下水汙染，七股所引以為豪的優質生態環境遭受破壞，不僅居民遭殃，生態遭劫，恐怕黑面琵鷺也會一去不復返。

許忠信說，七股漁民面臨「生態保育與綠能開發」問題，絕非個在此呼籲中央應拿出辦法，做周全妥適規畫再推動，不要為了執行某項政策，就不顧其他現況，終究會陷入治絲益棼，得不償失之境。

(中時 )