中國如何掌握核心技術？丁肇中：學學日本德國

2018年07月10日 18:00 中時電子報 盧伯華

中興科技遭到美國制裁後，大陸普遍反省如何擺脫核心技術受制於人的困境，最近諾貝爾物理獎得主丁肇中訪問大陸時就此指出，要掌握核心技術，政府政策很重要，要短時間成為領跑的人，可以學學二戰戰敗國日本與德國的經驗。

已經82歲高齡諾貝爾獎得主、麻省理工學院教授丁肇中在訪問山東大學時肯定了該校參與阿爾法磁譜儀熱控制系統的表現。他在接受大陸《科技日報》專訪時表示，要實現目標，最重要的是要有好奇心，不斷追求，再加勤奮工作。到現在還沒有退休，每天工作12小時，就是因為興趣。

在專訪中媒體提出大陸有很多核心技術並未掌握，很多領域還處於跟跑階段要如何克服的問題，丁肇中回答，這些政府政策是很重要的。如何在最短的時間內成為領跑的人？二戰以後，日本和德國什麼都沒有了，教育系統也被破壞了，研究系統也被破壞了，可是政府非常支持科學。過了40年之後，現在日本的科學，德國的科學成為世界上最先進的。我只能提這麼一個例子。

丁肇中說，搞基礎研究的戰略科學家一定要有說服別人的能力。在一百年前，基礎研究是熱學、光學、力學，現在用在飛機、火箭上；上世紀30年代的原子物理、量子力學，現在最簡單的應用是網絡、手機；40年代的時候，基礎研究是原子能、核聚變，現在用在能源、國防上。基礎研究，從發現現象到運用，需要時間，也不是一帆風順的。因為實驗失敗是通向成功最主要的過程，不能怕失敗就不去做。

(中時電子報)