郭書瑤招認看男人眼光不如妹！曖昧對象全靠她鑑定

2018年07月10日 18:04 中時 林淑娟

郭書瑤劇中插手姊姊感情。（歐銻銻娛樂）

王柏傑劇中有的瘋狂姊姊。（歐銻銻娛樂）

歐銻銻娛樂製作的《人際關係事務所》目前正於愛奇藝、台視和東森熱播，劇中郭書瑤飾演的康樂佑得知陽靚飾演的姊姊出現追求者，將聯手張亮（曹佑寧飾）和丁邵恩（王柏傑飾演）展開撮合計畫，插手姊姊的感情事。戲外的郭書瑤是家中長女，但她笑稱自己在家中地位不高，反倒是妹妹比較像姊姊，若遇到曖昧中可交往的對象，都會交給妹妹鑑定，笑說：「我妹比我會看人，都是她幫我鑑定，給我建議！」

劇中兩姊妹因價值觀落差針鋒相對，不乏冷戰及衝突的對手戲，但兩人對彼此其實都很關心，戲外郭書瑤和弟妹相處的方式就像朋友，抱持開放的態度支持弟妹想做的事，也自豪和弟妹無話不談，從生活瑣事到感情事都能跟弟妹討論，因妹妹對於感情的標準比她高，且兩人的理想型不同，所以瑤瑤笑說：「我交的男朋友，她好像都看不太下去耶！」但如果在一起了，妹妹還是會支持。

瑤瑤也大讚妹妹超搶手又很聰明，所以一向都讓她很放心，雖然平時不是肉麻型的相處，但妹妹都會趁喝醉時大吐感性的話，讓瑤瑤覺得可愛又窩心。

戲裡對妹妹超嚴格的陽靚，戲外也對自己很嚴格，因國中時曾和朋友出遊忘了時間，直到晚上11點才回家，看到媽媽坐在門口等了一晚，雖然媽媽一句話都沒說，但讓陽靚內心感到十分愧疚，自那之後，即使家中已無門禁，陽靚還是都會自訂門禁，不管再晚都會請朋友務必在12點前送她回家，就是為了不讓家人擔心。

本周王柏傑飾演的丁邵恩將因瘋狂姊姊而頭痛不已，戲外王柏傑也有個相差兩歲的姊姊，不同於劇中姊姊的三八狀態，姊弟兩私下相處屬於冷靜型，但每當王柏傑有心煩的事，姊姊都能察覺到，晚上就會默默傳鼓勵的簡訊，讓他覺得很貼心。王柏傑也反省自己小時候曾為了出去玩和家人大小聲，但現在他不僅收斂脾氣，也開始學習說愛，對於家人不吝於表達愛，家人之間的關係也因此更緊密。

(中時 )