小黃衝撞「路中廟」 4機車倒如打保齡球

2018年07月10日 18:17 中時 柯宗緯

廟方人員被車禍嚇出一身汗，所幸未釀成人員受傷。（柯宗緯翻攝）

高雄知名「路中廟」千秋府今（10）日下午遭20歲鄭姓小黃運將衝撞，波及4輛機車，像是打保齡球般一一倒下，所幸包含駕駛及江姓乘客皆無受傷，但鄭男事後被查出根本沒有考職業汽車駕照，就開小黃趴趴走，也被警方開單，詳細肇事原因有待進一步釐清。

警方調查，10日下午4時許，鄭男駕駛計程車載江男，行經前鎮區和平二路時，疑因恍神及身體不適，衝撞「路中廟」，護欄全被撞歪，接著停放現場的4輛機車也無端遭殃，小黃硬生生「騎」上機車，成為奇觀。

車禍當下，廟裡頭有兩名人員坐在辦公桌，被突如其來的衝撞嚇得落荒而逃，直到小黃軋機車減緩衝擊力道才停下，兩人才幸運逃過一劫，用手拍拍胸口，直呼有驚無險。

警方獲報到場處理，只見場面杯盤狼藉，但一時竟找嘸肇事駕駛。最後一名頭戴安全帽男子現身，警方確認是鄭姓駕駛，經酒測值為0，但因涉及肇逃及無職業汽車駕照逕自開小黃上路，已明顯觸法，將開出1800～3600元罰單。

肇事的鄭男對於廟內的香客損失感到抱歉，也表示無意侵犯路中廟廟方與神明。前鎮分局警方表示，平日也會至路中廟祈福，見此狀況感到訝異。一心派出所副所長林揚與路中廟主委協助處理車禍同時也向神明祈福，盼雙方當事人能順利解決紛爭並祈求地方治安平穩。

(中時 )