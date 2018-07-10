社區走透透品嘗木瓜餐　14日相揪來山上企逃

山上區公所將於14日上午在山上國小舉辦山上木瓜節產業文化活動，邀請民眾當天走訪山上社區品嘗風味木瓜餐。 （李其樺攝）

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區公所邀請台南市南英商工餐飲管理科主任曾素媚（左）、果雕指導老師蔡泓祐（中），帶領學生利用木瓜、西瓜等素材打造精緻的果雕藝術作品，將在活動當天展出。 （李其樺攝）
區公所邀請台南市南英商工餐飲管理科師生，利用木瓜、西瓜等素材打造精緻的果雕藝術作品，呈現木瓜節活動鮮果特色。（李其樺攝）
社區媽媽以特色小吃為亮點販售木瓜油飯、木瓜粽、木瓜排骨湯、竹筍飯、酸筍虱目魚湯、土豆碗粿、木瓜布丁、火龍果土司、芭樂冰淇淋等水果特餐。（李其樺攝）

山上區公所將於14日周六上午在山上國小舉辦山上木瓜節產業文化活動，今年區公所除了推出木瓜風味餐、果雕展覽外，更增加水道登頂抽獎、在地社區導覽等新元素，邀請民眾當天走訪山上社區品嘗風味木瓜餐。

區長余基吉表示，山上木瓜節已連續舉辦6年，今年特別安排在地耆老進行山上社區導覽，當天將走訪山仔頂庄財庫、傳統老建築、養生手工黑糖、林雹古宅、日治時代天主教堂、街屋造型林醫生館、百年天后宮等社區景點與歷史建築，帶領民眾進行一場深度人文導覽。

余基吉說，社區媽媽以特色小吃為亮點販售木瓜油飯、木瓜粽、木瓜排骨湯、竹筍飯、酸筍虱目魚湯、土豆碗粿、木瓜布丁、火龍果土司、芭樂冰淇淋等水果特餐，本地K.Fika啡卡咖啡店家使用了山上生產的鳳梨，熬煮鳳梨醬，搭配蝶豆花，製作的夏沁鳳梨氣泡飲，是非常適合夏天消暑解渴的飲品。

另外，區公所邀請台南市南英商工餐飲管理科師生，利用木瓜、西瓜等素材打造精緻的果雕藝術作品，呈現木瓜節活動鮮果特色，將與今年區公所舉辦的「發現山上之美」攝影比賽獲獎作品，一併在木瓜節當天活動現場展出。

今年木瓜節活動安排農園採果體驗活動、水果現場試吃、親子趣味闖關和摸彩活動。當天中午推出「午間逗陣呷辦桌」，與善化老字號大成餐廳合作推出水果創意料理，提供給民眾精彩豐富的水果饗宴。

(中時 )

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