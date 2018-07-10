腋下頂漿腺刮除術　揮別惱人狐臭！

2018年07月10日 18:25 中時 葉書宏

28歲小傑（化名）從國中開始長期被「狐臭」所苦，還曾被同學嘲笑「不愛乾淨、不洗澡！」幾乎不敢參加社交活動，更別提異性好友，他日前到台北慈濟醫院整形外科求診，透過「內視鏡頂漿腺刮除術」重拾社交生活，再度恢復自信心。

台北慈濟醫院整形外科主任盧純德表示，人體全身上下的汗腺分為兩種，一種是頂漿腺、俗稱大汗腺，主要在兩側腋窩下、乳頭及乳暈四周、外生殖器附近及肛門口周圍，由一般神經控制，會受到賀爾蒙刺激慢慢成熟，進入青春期時開始有分泌物並產生味道。

頂漿腺發達的人，會散發較強烈的味道，即是所謂的狐臭。另一種是外泌腺、俗稱小汗腺，分布在全身上下除了嘴唇以外的皮膚，受交感神經控制，主要作用在排泄身上廢物及散熱，運動或緊張時分泌會增加，而產生汗臭味，味道不像狐臭那麼強烈。

盧純德表示，治療狐臭的根本源頭在於去除頂漿腺，主流的治療方法是手術去除頂漿腺，可分為傳統切開切除法、微創抽脂法及內視鏡頂漿腺刮除法，其中內視鏡頂漿腺刮除術加上人體組織膠密合傷口，是目前最新且最有效的方法。

「狐臭並不會對身體有生理上的損傷，但它衍生出的問題有時卻造成心理層面的傷害。」盧純德提醒，若發現流汗後，衣服的腋下部位會有淡黃色汗漬、運動或流汗後，四周的人總會保持距離、緊張亢奮時，身體就產生異味，建議尋求專業醫師的協助，透過簡單安全的手術，即可解決困擾，擺脫惱人狐臭。

(中時 )