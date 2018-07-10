中市災害應變中心1級開設 林佳龍：晚上宣布是否停班停課

2018年07月10日 18:25 中時 張妍溱

強颱「瑪莉亞」10日下午登陸台灣，台中市災害應變中心一級開設，市長林佳龍下午前往召開第2次工作會報，消防局長蕭煥章及各一級機關首長出席，中央氣象局也首次和地方縣市政府連線，提供風力、風向及雨量預測等氣象資料，提供各區參考。林佳龍說，台中目前尚無風雨但預計深夜後全台可能受影響，入夜盡量待在家，預先做好糧食準備。

林佳龍表示，為因應颱風目前重大工程如捷運及花博園區已經加強防災整備，也要求交通局針對容易發生危險的部分路段，評估以預警示封路和封橋，並要求消防局備好救災器材因應。至於明日是否停止上班上課，林佳龍說，將依規定決定晚間宣布。

消防局提醒民眾，大雪山、鳶嘴山、南湖大山、橫嶺山、中央尖山等目前已列為警戒區，非持有通行證件，不得進入，全市臨海（含港口、高美濕地）、大甲溪、大安溪、烏溪、大肚溪等河床亦為警戒區，目前申請入山的345人已全數下山。

警察局呼籲，除加強巡邏各警戒區，颱風期間民眾盡量少外出，應避免前往山區、溪邊進行活動，屢勸不聽者，將依違反災害防救法第31條規定，處以5萬至25萬元罰款；加強入山管制工作，入夜後風雨將逐漸增強，密切監控土石流紅黃警戒發布情形，針對避難弱勢民眾，必要時於入夜前進行預防式疏散撤離。

(中時 )