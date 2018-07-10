中市災害應變中心1級開設 林佳龍：晚上宣布是否停班停課

強颱「瑪莉亞」10日下午登陸台灣，台中市災害應變中心1級開設，市長林佳龍下午前往召開第2次工作會報。（張妍溱攝）

友善列印
中時

強颱「瑪莉亞」10日下午登陸台灣，台中市災害應變中心一級開設，市長林佳龍下午前往召開第2次工作會報，消防局長蕭煥章及各一級機關首長出席，中央氣象局也首次和地方縣市政府連線，提供風力、風向及雨量預測等氣象資料，提供各區參考。林佳龍說，台中目前尚無風雨但預計深夜後全台可能受影響，入夜盡量待在家，預先做好糧食準備。

林佳龍表示，為因應颱風目前重大工程如捷運及花博園區已經加強防災整備，也要求交通局針對容易發生危險的部分路段，評估以預警示封路和封橋，並要求消防局備好救災器材因應。至於明日是否停止上班上課，林佳龍說，將依規定決定晚間宣布。

消防局提醒民眾，大雪山、鳶嘴山、南湖大山、橫嶺山、中央尖山等目前已列為警戒區，非持有通行證件，不得進入，全市臨海（含港口、高美濕地）、大甲溪、大安溪、烏溪、大肚溪等河床亦為警戒區，目前申請入山的345人已全數下山。

警察局呼籲，除加強巡邏各警戒區，颱風期間民眾盡量少外出，應避免前往山區、溪邊進行活動，屢勸不聽者，將依違反災害防救法第31條規定，處以5萬至25萬元罰款；加強入山管制工作，入夜後風雨將逐漸增強，密切監控土石流紅黃警戒發布情形，針對避難弱勢民眾，必要時於入夜前進行預防式疏散撤離。

(中時 )

今午放颱風假湧人潮 愛買最高17… 4點放颱風假民眾罵柯文哲 網友：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。