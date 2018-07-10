北約和烏克蘭安東諾夫公司談判大型空運合約

北約與烏克蘭安托諾夫談判戰略運輸事宜，要借助An-124巨型運輸機的運量。(圖/安托諾夫公司)

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中時電子報

北約與俄國的伏爾加-第聶伯公司(Volga-Dnepr)的空運協定在將在今年結束，北約轉向和烏克蘭的國營安東諾夫公司(Antonov State Company)談判額外大型空運的新合約，這可視為烏克蘭與北約的實質合作。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，雖然北約擁有自己的戰略運輸機隊，包括洛克希德馬丁公司的C-5銀河式(Galaxy)，以及波音公司的C-17全球霸王( Globemaster III)，但是令人難以置信的是，這仍然無法滿足北約的平時運量要求，因此需要額外的戰略空運國際解決方案（SALIS），根據現有的SALIS協議，北約是與俄羅斯的伏爾加-第聶伯公司承租6架An-124運輸機提供包機服務。

然而這段合作今年將會告停，北約後勤採購局（NSPA）的官員表示，今年4月伏爾加-第聶伯公司已公開宣布「不再繼續北約的運輸工作」，合約協定將於今年年底到期，使得北約必須另外尋找包機，因此找上同樣操作An-124運輸機的烏克蘭安東諾夫航運公司。

安東諾夫公司曾表示，俄羅斯與西方之間糟糕的氣氛味著伏爾加-第聶普無法持續與北約合作，所以他們會提供必要數量的An-124，來遞補北約的戰略空運。

全球只有1架的An-225運輸機，是全球運量最大的運輸機之王。(圖/vehicleswallpapers)

安東諾夫在前蘇聯時代主要就是製作大型飛機，而1980年問世的An-124就是旗下的佼佼者。An-124的運量高達150公噸，比C-5的122噸還高出不少，成為當時的蘇聯主力運輸機。然而An-225的運量還更大，這架前蘇聯的航太專用特製運輸機，原本是用於駝運暴風雪號太空梭之用，其運量高達250噸，至今仍是「運輸機之王」，而且它只有1架，相當珍貴。

在蘇聯解體後，安東諾夫飛機公司歸烏克蘭所有，擁有7架An-124，和全球唯一的An-225，專門從事全球超大型貨物的運輸。An-225曾經在2003年來過台灣，當時的任務是運送友達光電的第六代彩色濾光片生產設備。

(中時電子報)

文章來源：NATO and Antonov negotiate additional airlift

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