徐巧芯：起訴馬英九不利民進黨選情 讓藍營更團結

2018年07月10日 18:33 中時電子報 丁世傑

台北地檢署偵辦國民黨黨產案，今（10）日上午偵結，馬英九依證券交易法非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌提起公訴並求處重刑。台北市議員參選人、馬英九辦公室發言人徐巧芯接受媒體訪問時表示，在選舉年針對馬有這麼大的動作，對泛藍民眾來說心裡都會不太好受，但政治操作過頭只會引發民怨，讓民進黨選情更不利，也會讓藍營更加團結。

根據中評網報導，徐巧芯表示，其實4月左右就有聽到風聲，北檢會在520後一段日子起訴馬英九，而北檢對馬的作為從近乎疲勞的偵訊，到一路疑似違反偵查不公開洩密，已經是對人不對事，就是要起訴馬英九。

徐巧芯說，起訴馬的政治操作過頭，只會引發民怨，如前陣子的台大校長拔管案，類似如此的事件繼續發生只會讓泛藍民眾更清楚民進黨的真面目而更加團結，對民進黨的選情反而更加不利。

根據中央社報導，徐巧芯，對於北檢起訴一事，「不意外」。在民調聲望直落、民怨四起的此刻，蔡政府試圖利用起訴馬英九來轉移執政不佳的焦點，用「馬維拉」出來救援的操作手法始終如一。但颱風來襲時還忙著政治追殺，不知民間疾苦的程度真是令人嘆為觀止。

徐巧芯說，聽完北檢的記者會，相信多數民眾還是不知道北檢起訴的依據是什麼，除了羅織，還是羅織。堂堂起訴書上，連犯罪動機都可以用「博取聲譽」這種推測字眼。竟然引用黨產條例（編按：民國105年8月10日公布），去羅織13年前還是國民黨的自有合法資產。徐巧芯質疑，這到底是什麼神邏輯？！

(中時電子報)