日本水神來台同賀關公生 大溪出動神將禮外賓

2018年07月10日 18:34 中時電子報 綜合報導

大溪一年一度的地方盛事，也是桃園重要文化資產「普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨遶境活動」即將展開！百年來，為了替關公祝壽，逐漸形成以不同行業及地區居民組成的「社頭」組織，至今已有30餘社，每到農曆六月底土即以辦喜事的心情展開熱鬧的遶境儀式。今年桃園市立大溪木藝生態博物館以「大溪大禧─關公生」為策展概念，展開為期三週(7/14-8/5)系列展演活動，並邀請到首度來臺，日本香川縣高松市無形文化財Hyoge祭無形文化財保存團體，讓日本的水神參與台灣武神慶生！

7月9日下午日本團隊的先遣人員抵臺進行前置準備，好將Hyoge祭的風貌呈現給臺灣民眾。桃園市政府文化局長莊秀美以及大溪木藝生態博物館館長陳倩慧，與大溪社頭文化中具代表性的神將、可愛的三位太子，組成吸睛的「接機團」，在桃園機場出現，詢問度立刻衝高，旅客紛紛對「大溪大禧」活動留下印象！

7月9日下午團隊的先遣人員抵臺進行前置準備，好將Hyoge祭的風貌呈現給臺灣民眾。(桃園市政府文化局提供)

桃園市政府文化局長莊秀美表示：Hyoge祭自江戶時代傳承至今，是農民向水神感謝恩賜、祈求豐收的祭典；而大溪關公聖誕遶境慶典活動起源於日治時期起至今，由大溪不同地區及行業人(如木器業者、生意人、礦工、土水師傅等)，所分別組成30餘個「社頭」參與的遶境活動，具鮮明地方特色與典範性，希望這次的交流會為雙方都帶來收穫。Hyoge祭的特色是會利用各種農產品製作道具，來到豐饒的桃園，團隊將與地方居民合作製作出具有在地特色的神轎、神官坐騎，突顯桃日文化交流！

這次的特色「接機團」陣容堅強，由於大溪神將眾多有「將軍窟」美名，又以三國主題將軍最多，代表接機的是大溪共義團的四位將軍：周倉、關平、王甫、廖化，以及最受民眾喜愛的三位太子：金吒、木吒和哪吒。其中周倉、關平是關聖帝君的駕前部將，由他們代表本次活動的主人—關聖帝君—前往迎接日本水神的先遣部隊，展現大溪細膩周到的禮數，獲得日本友人的肯定。三位太子拉著紅布條的萌樣，還有高達三公尺的四位神將樣貌威武，讓不少國內、外旅客驚喜、好奇和要求拍照，也聆聽工作人員說明「大溪大禧─關公生」活動及大溪信仰文化，神將與太子們做了一次生動的國民外交。

今年「大溪大禧－關公生」將地方民俗活動添加了國際交流的元素，邀請到日本水神來臺為大溪的武神慶生，意義不同凡響。本次活動開幕式即將在7月14日下午四點在大溪老街正式舉行，屆時將有大溪社頭經典遶境隊伍及三國神將精華展現，並首次融入與設計師合作的社頭創新成果，極具新意。

(中時電子報)