將陳映真作品《山路》搬上舞台 探討時代青年男女的理想與愛情

編劇劉天涯改編作家陳映真代表作《山路》，推出舞台劇《山路上》，以獨角戲手法，呈現在白色恐怖年代，幾位青年男女內心曾有過的革命理想與愛情。劇中的老太太，一生背負許多心事和祕密，在老年重新面對時，因無法承受而病倒。（盜火劇團提供）

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將作家陳映真代表作《山路》搬上舞台，編劇劉天涯近期改編陳映真作品，推出獨角戲《山路上》，描述在白色恐怖年代，幾位青年男女內心曾有過的革命理想與愛情。

劉天涯表示，時代總是毫不留情地向前進，將人拋諸在後，這樣的無奈，在陳映真筆下，尤其細膩，「小說裡男女所行走的山路場景，是一種象徵，說明了他們對愛情的渴慕，以及對革命的激情，這些行經的理想風景，也隨著時代洪流，早已被沖刷殆盡，在年老時回想起來，格外感傷。」

原作《山路》，描述一名老太太因不明原因病倒，醫師始終查不出病因，改而追問老太太究竟有何心事和祕密。最後老太太透過一封信，書寫年輕時的情人和好友，因革命思想而遭到逮捕入獄，甚至是慘死，這些事情如何衝擊她的一生。在舞台劇版本裡，則是由演員康雅婷一人分飾多角，呈現這些過程。

導演高俊耀表示，這個作品從白色恐怖談到富裕安定的年代，藉此對照在那個年代的人們，經歷了那些傷痛，「在動盪不安的年代，每個人都有自己的困境，革命者、主政者，甚至是背叛者，都有自己的苦衷，同樣不容易，沒有誰是誰非，都是時代的樣貌和困境。」

高俊耀表示，陳映真把他所熟悉的鶯歌山間風景寫進小說裡，像是斑鳩、蟋蟀、黑藍色的蝴蝶飛舞等，為此，他也帶著演員爬山，體會小說裡的情境。

高俊耀表示，這回由一人分飾不同角色，有時是老太太，有時是年輕人，對演員的挑戰很大，「像是劇中有段激烈的動作戲，演員必須要獨自呈現那種被壓迫的恐懼感，以及那種悲情和絕望感，這在表演上需要有足夠的變化彈性，我帶著演員以想像力創造不同的情境和變化，深入角色的內心狀態。」

高俊耀表示，劇中所談論的事情，看起來和現在有些距離，「但我們在觀看這樣的故事時，可以同步理解我們的歷史文化，是如何走到現在的狀態，了解自己是怎麼來的，這是值得探討的面向。」

(中時 )

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