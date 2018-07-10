向文化創意工作者招手 台南一中職務宿舍群公開招租

台南一中職務宿舍群緊鄰原台南廳長官邸。(曹婷婷攝)

友善列印
中時
文化局計畫將此一宿舍群13戶規畫為提供文化創意工作者進駐創作、展演並定期辦展覽等，也將招募文創職人進駐，建立文創產業交流平台。(曹婷婷攝)

緊鄰市定古蹟原台南廳長官邸，閒置多時的原台南一中職務宿舍群，隨著原台南廳長官邸對外揭開神秘面紗，文化局計畫將此一宿舍群13戶規畫為提供文化創意工作者進駐創作、展演並定期辦展覽等，也將招募文創職人進駐，建立文創產業交流平台。

位於育樂街的南一中宿舍群緊鄰住宅區及台南一中、成功大學，並鄰近廳長官邸、知事官邸等古蹟區，考量當地富含人文、教育風氣，未來將規畫以工作坊、創意聚落或創意基地之形式，引入人才資源，帶動城市行銷，同時達到活化閒置空間的目的。

文化局表示，該宿舍群建於1969年至白1970年，建築圍繞廳長官邸兩側，早年皆屬南一中職務宿舍，提供給教職員及其眷屬居住，宿舍群範圍以圍牆與外相隔，圍牆內多為連棟形式建築，每戶自有獨立前庭，形成鬧中取靜的獨立氛圍。廳長官邸2014年起展開古蹟修復時，文化局亦同時與南一中洽談取得宿舍群公有土地、建物管理使用權。

文化局指出，宿舍群可用空間共13戶，約23至28坪不等，建築由文化局進行基礎修繕，同時將透過招租成立營運管理中心，經由公開招租，文創業者可針對該區域發展想像，提出整體營運計畫，優勝申請人未來將與文化局共同規畫發展方向，除可營運文創事業、展演活動，亦可運用空間招募文創職人進駐，即日起至8月10日止公告第一階段招租。

(中時 )

將陳映真作品《山路》搬上舞台 … 【不斷更新】颱風假GG？屏東率先…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。