向文化創意工作者招手 台南一中職務宿舍群公開招租

2018年07月10日 18:38 中時 曹婷婷

文化局計畫將此一宿舍群13戶規畫為提供文化創意工作者進駐創作、展演並定期辦展覽等，也將招募文創職人進駐，建立文創產業交流平台。(曹婷婷攝)

緊鄰市定古蹟原台南廳長官邸，閒置多時的原台南一中職務宿舍群，隨著原台南廳長官邸對外揭開神秘面紗，文化局計畫將此一宿舍群13戶規畫為提供文化創意工作者進駐創作、展演並定期辦展覽等，也將招募文創職人進駐，建立文創產業交流平台。

位於育樂街的南一中宿舍群緊鄰住宅區及台南一中、成功大學，並鄰近廳長官邸、知事官邸等古蹟區，考量當地富含人文、教育風氣，未來將規畫以工作坊、創意聚落或創意基地之形式，引入人才資源，帶動城市行銷，同時達到活化閒置空間的目的。

文化局表示，該宿舍群建於1969年至白1970年，建築圍繞廳長官邸兩側，早年皆屬南一中職務宿舍，提供給教職員及其眷屬居住，宿舍群範圍以圍牆與外相隔，圍牆內多為連棟形式建築，每戶自有獨立前庭，形成鬧中取靜的獨立氛圍。廳長官邸2014年起展開古蹟修復時，文化局亦同時與南一中洽談取得宿舍群公有土地、建物管理使用權。

文化局指出，宿舍群可用空間共13戶，約23至28坪不等，建築由文化局進行基礎修繕，同時將透過招租成立營運管理中心，經由公開招租，文創業者可針對該區域發展想像，提出整體營運計畫，優勝申請人未來將與文化局共同規畫發展方向，除可營運文創事業、展演活動，亦可運用空間招募文創職人進駐，即日起至8月10日止公告第一階段招租。

(中時 )