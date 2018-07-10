賴揆估明年供電達標 部會應扮「馬蓋先」推再生能源

2018年07月10日 18:48 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，針對穩定安全用電聽取經濟部、台電及中油專案報告。賴揆指出，在供給增加等相關措施下，預估明年起可達成備用容量率15%、備轉容量率10%以上的目標；為推動再生能源設置，賴揆也期許相關部會發揮「馬蓋先」精神，就地取材，善用所有資源及方法，避免產生忽略農、漁民的生計與權益以及土地利用價值的後遺症。

政院「加速投資台灣專案會議」聽取經濟部、台電及中油分別就「穩定國內供電」、「台電公司新增機組辦理情形」及「穩定國內供電--天然氣扮演的角色」進行報告。

賴揆表示，政府各項穩定電力供應具體措施，已展現成效。為達到多元創能增加供給的目標，台電公司積極推動電廠汰舊換新，並增加燃氣複循環機組及燃煤超超臨界高效率機組，目前已完成大潭7號機、大林1號機及通霄1號機等新建工程，大林2號機亦順利併聯發電。另通霄2號機及林口3號機亦將陸續於今年8月及11月完成併聯，增加供電能力。

賴揆並說，能源轉型從來不是容易的事情，要非核又要穩定供電，同時還要減少空汙排放並促進產業發展，實屬不易；在節電方面，以能源效率來看，106年用電效率較105年提升0.48%，相當於減少12.48億度的用電；此外，經濟部自104年起實施節電1%計畫，並納管約4800家能源大用戶，平均年節電率1.6%。

賴揆進一步表示，藉由「推動政府機關節能計畫」，公部門已連續10年用電量負成長，現階段共7924個政府機關，占全國用電1.57%，去年EUI（Energy Usage Index，用電指標）降低至3.81%，已節電3600萬度。

針對空污排放、水污染措施測試等項目，賴揆要求環保署應以主動積極、公正客觀的態度解決相關環保爭議，善盡中央主管機關的責任，必要時請署長親自主持溝通協商會議。

賴揆表示，為推動再生能源設置，後續必須有計畫的進行土地盤點，但推動時應避免後遺症，不可一味追求進度而忽略農、漁民的生計與權益以及土地利用價值，如此才能創造雙贏。另也勉勵同仁發揮「馬蓋先」的精神，就地取材，善用所有資源及方法，在最短時間內解決問題，克服困難。

有關小水力及地熱發電，經濟部表示，小水力發電採「台電與民間雙管齊下；開發對環境友善水力資源」策略，短期責成台電加速開發水力計畫，並鼓勵民間投入設置；中長期則由台電與民間業者雙管齊下，持續開發對環境友善的水力資源。另外地熱發電短中期以推廣淺層傳統地熱為主、長期則發展增強型深層地熱發電技術，近期推動清水、金山、金崙等分散式地熱案場，預計於2025年達到200MW地熱電廠建置目標。

(中時 )