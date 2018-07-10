【不斷更新】颱風假GG？屏東率先宣布明天正常上班課

2018年07月10日 18:33 中時電子報 林郁庭

颱風暴風圈在今天下午5點時接觸宜蘭東北角陸地，雖然威力由強颱轉為中颱，不過氣象局提醒，其暴風圈正逐漸進入台灣北部、東北部陸地，各地風雨將逐漸增強。各地方政府也將陸續公布明天（11日）停班課最新情形，《中時電子報》為您整理全台狀況一覽。目前由屏東最先公布明天正常上班、正常上課。

依據中央氣象局所發布之瑪莉亞颱風警報及風雨預測資料，屏東縣尚未納入警戒範圍，屏東縣明(7/11)天正常上班、正常上課。

中央氣象局下午4時最新風力預測，明天早上6時到12時，北北基平均風速為5到6級，未達放假標準的平均風力7級，桃園、新竹等縣市，也皆未達到放假標準，只有連江縣平均風速超過7級，平均風速為12級到13級。但各縣市是否停班停課，決定權是在各縣市政府，將在今天晚上10時宣布。

【北部地區】

基隆市：尚未宣布

台北市：尚未宣布

新北市：尚未宣布

桃園市：尚未宣布

新竹市：尚未宣布

新竹縣：尚未宣布

【中部地區】

苗栗縣：尚未宣布

台中市：尚未宣布

彰化縣：尚未宣布

雲林縣：尚未宣布

南投縣：尚未宣布

【南部地區】

嘉義市：尚未宣布

嘉義縣：尚未宣布

台南市：尚未宣布

高雄市：尚未宣布

屏東縣：正常上班、正常上課

【東部地區】

宜蘭縣：尚未宣布

花蓮縣：尚未宣布

台東縣：尚未宣布

【外島地區】

澎湖縣：尚未宣布

連江縣：尚未宣布

金門縣：尚未宣布

(中時電子報)