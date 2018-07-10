【不斷更新】颱風假GG？屏東率先宣布明天正常上班課

【不斷更新】瑪莉亞觸陸後 11日停班、停課看這裡。圖為颱風路徑圖。（氣象局提供）

友善列印
中時電子報

颱風暴風圈在今天下午5點時接觸宜蘭東北角陸地，雖然威力由強颱轉為中颱，不過氣象局提醒，其暴風圈正逐漸進入台灣北部、東北部陸地，各地風雨將逐漸增強。各地方政府也將陸續公布明天（11日）停班課最新情形，《中時電子報》為您整理全台狀況一覽。目前由屏東最先公布明天正常上班、正常上課。

依據中央氣象局所發布之瑪莉亞颱風警報及風雨預測資料，屏東縣尚未納入警戒範圍，屏東縣明(7/11)天正常上班、正常上課。

中央氣象局下午4時最新風力預測，明天早上6時到12時，北北基平均風速為5到6級，未達放假標準的平均風力7級，桃園、新竹等縣市，也皆未達到放假標準，只有連江縣平均風速超過7級，平均風速為12級到13級。但各縣市是否停班停課，決定權是在各縣市政府，將在今天晚上10時宣布。

【北部地區】

基隆市：尚未宣布

台北市：尚未宣布

新北市：尚未宣布

桃園市：尚未宣布

新竹市：尚未宣布

新竹縣：尚未宣布

【中部地區】

苗栗縣：尚未宣布

台中市：尚未宣布

彰化縣：尚未宣布

雲林縣：尚未宣布

南投縣：尚未宣布

【南部地區】

嘉義市：尚未宣布

嘉義縣：尚未宣布

台南市：尚未宣布

高雄市：尚未宣布

屏東縣：正常上班、正常上課

【東部地區】

宜蘭縣：尚未宣布

花蓮縣：尚未宣布

台東縣：尚未宣布

【外島地區】

澎湖縣：尚未宣布

連江縣：尚未宣布

金門縣：尚未宣布

(中時電子報)

向文化創意工作者招手 台南一中… 北北基四點停班停課 家長趕著接…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。