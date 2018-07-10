體會中和之美！華夏科大「中和庄溯源」工作坊啟動

2018年07月10日 18:39 中時 葉書宏

華夏科技大學為探索及發展中和地方特色，7月9日至12日舉辦一系列「中和庄溯源」及「社區資源調查」學習工作坊活動。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學為探索及發展中和地方特色，7月9日至12日舉辦一系列「中和庄溯源」及「社區資源調查」學習工作坊活動。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學為探索及發展中和地方特色，7月9日至12日舉辦一系列「中和庄溯源」及「社區資源調查」學習工作坊活動。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學為探索及發展中和地方特色，7月9日至12日舉辦一系列「中和庄溯源」及「社區資源調查」學習工作坊活動。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學為探索及發展中和地方特色，7月9日至12日舉辦一系列「中和庄溯源」及「社區資源調查」學習工作坊活動。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學為探索及發展中和地方特色，7月9日至12日舉辦一系列「中和庄溯源」及「社區資源調查」學習工作坊活動，透過知識分享、討論與實地踏訪，帶領師生及社區居民認識中和庄，期能共同創發學校教學與社區參與的各種可能性。

系列活動首先首登場的工作坊講座「中和庄溯源—古今往昔中和庄」，由中和庄文史協會黃政瑞理事長講解古今往昔中和庄人文歷史大小事，邀集學校周邊社區居民、該校師生約60人參與。

從林成祖拓墾擺接堡、漳泉械鬥、民變到枋寮老街、霹靂宮、廣濟宮、福和宮的廟宇歷史，不時綴以台灣俚語俗諺幽默典故，讓在座的師生與社區居民聽後有豁然明瞭之感。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，此系列活動獲教育部補助大學社會責任實踐計畫「華夏南勢在地紮根」主軸紮根計畫之一，華夏科大為雙和地區唯一大專校院，實有建立師生及社區居民在地認同感及對社區服務的社會責任。

因此，將南勢角地區（華夏科技大學、烘爐地、圓通寺三角區）型塑成該校師生與社區居民教與學的場域，讓學生與居民以社區文史、人物、自然環境為師，進行廣泛多元的學習。

陳錫圭表示，目前學校已規畫與中央地質調查研究所、中和庄文史協會合作辦理社區講堂與社區學習據點，辦理講座、小型工作坊，熱絡大學與地方共學氛圍。

計畫主持人張錫正指出，到該校服務近30年，卻從未真正認識中和庄也未能對中和庄產生情感，藉由今年「華夏南勢在地紮根」計畫重新認識在地、加強與社區鄰里的連結與並建立情感。

他相當感謝參與的15位社區居民，期待他們成為華夏的社區種子，能將計畫活動訊息帶回社區，協助推廣與凝聚社區民眾意識。另外，7月12日將舉行「踏溯中和庄」室外課程，進行圓通寺步道自然生態及人文歷史導覽，帶領社區居民及學校師生實地踏查走讀，體會中和庄在地自然生態風貌與人文歷史之美。

(中時 )