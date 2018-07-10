發展文明或追求自然　現代人的兩難習題

2018年07月10日 18:45 中時 李欣恬

追求文明發展，還是保留自然生活？這兩者經常發生矛盾與衝突。香港作家吳煦斌小說代表作《一個暈倒在水池旁邊的印第安人》，描述一名誤闖都市的印第安人，在回歸自然與接受社會化之間擺盪。今年香港編劇何應權將這部作品改編成同名舞台劇，探討文明與自然之間的衝突。

何應權出生於1986年，畢業於香港浸會大學中文系，現就讀北藝大劇創所，曾獲台北文學獎劇本優等獎。他表示，這篇小說並非以二分法區分文明與自然孰優孰劣，「而是用一種提問的方式，讓讀者自己思考，人類是如何走到現在的狀態，而這樣子的發展又有哪些優缺點，耐人尋味。」

《一個暈倒在水池旁邊的印第安人》故事描述一座科學實驗室外頭，某天突然出現一名昏倒的印第安人，眾人將他帶回實驗室做實驗，測試印地安人對文明生活的反應，在實驗的過程中，印第安人屢屢感到不安與不適，某天他決心逃離實驗室，重返自然生活。

何應權表示，小說以科學家「斌」對印地安人「以思」的觀察日記，作為敘事手法，「原作的故事停留在印第安人逃離實驗室，我則是把故事繼續寫下去，讓印第安人沒有回到原始生活，而是留在都市生活，還找了一份工作，在民族博物館擔任解說員，以自己的方式活下去。」

何應權表示，劇中「以思」的選擇，正是人類在享受過文明的便利與美好之後，無法重返自然的寫照，「我認為以思在經歷那些測試與實驗之後，也被這群科學家教會了如何享受文明生活，無法再回歸那理想的、原始的自然生活。此外，以思在學會享受文明的便利之後，卻也失去了他自身原有的神祕力量，那種透過心靈，就能和萬事、萬物溝通能力。」

何應權表示，人類面對文明發展，其實帶有一點無奈，「這是生存之道，完全拋棄文明生活，也不全然是好事，我們應該思考的是，人們有因為科技文明而擁有真正的進步嗎？還是其實我們是在走倒退路？這值得思考。」

(中時 )