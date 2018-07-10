韓志杰留3年長髮「美肌變仔仔」 自爆在紅孩兒裡是花瓶

2018年07月10日 18:49 時報周刊 林彥君

張克帆（左起）、双兒和韓志杰日前一起聚會。

「紅孩兒」成員韓志杰10日在《命運好好玩》錄影前表示，他為做公益，已留了3年長髮，自認「留長髮開美肌拍照，很像周渝民」他每天花1個小時吹洗頭髮，為顧好髮質，他還會潤絲護髮，希望有廠商能跟他買下頭髮，將所得捐出去，把頭髮做成假髮幫助癌症病人。

他認為留長髮不但熱，還讓他感到煩躁，會用鯊魚夾把頭髮盤起來，「平常很邋遢，就像歐巴桑」，他因為飄逸長髮跟凍齡外表，這次回台灣還被誤認成女性「我要過馬路，有阿嬤騎三輪車經過，對我說『妹妹、妹妹、小心、小心』，我心想，哪有這麼大隻的妹妹？」

韓志杰也自爆，他在紅孩兒時期，是團體中的花瓶，而至今已成為「骨董花瓶」，因團體需要唱跳，透露他以前在跳舞時其實很勉強，也很心虛「張克帆還安慰我，要我可愛就好，這就是我的招牌」，而紅孩兒成立將滿30週年，他希望能和團員一起拍實境秀，作為週年慶的紀念。

他現在在美國的高中當行政人員，他近期回台灣過暑假，預計待1個多月再赴美，他表示，「學生會問我『韓老師，你是名人嗎』我怎麼這麼紅，連小朋友都認識我，結果是認錯人，以為我是玩命關頭裡的演員姜成鎬，我明明長得比他好看。」

(時報周刊)