捷運站人潮塞爆 王鴻薇質疑柯文哲無知或是無能？

台北市長柯文哲。（圖／鄭任南攝）

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中時電子報

瑪莉亞颱風在今（10）日傍晚觸及陸地，北北基桃竹苗也宣布下午4時起停止上班上課，但卻造成台北市捷運站人潮塞爆。台北市議員王鴻薇質疑台北市長柯文哲，是否有找過交通局、捷運公司、公運處等單位來討論因應下班交通疏解嗎？如果沒有是無知，如果有是無能。

根據中央社報導，颱風瑪莉亞來勢洶洶，北北基、桃竹苗等地今天下午4時停班停課，下午4時一到，路上湧現下班車輛，各捷運站擠爆下班回家的人潮。捷運站手扶梯和月台擠滿人潮，動彈不得，也有網友回報自己在捷運站等了40分鐘才擠上車廂，人潮多得像跨年一樣。

對此，台北市議員王鴻薇指出，台北年年有颱風，放颱風假也不是第一次，但是放出重大交通災情這可是頭一遭，到目前為止瑪利亞對台北造成最大的災情就是交通大癱瘓。

王鴻薇質疑，台北市長柯文哲是否有找過交通局、捷運公司、公運處等單位來討論因應下班交通疏解嗎？如果沒有是無知，如果有是無能。

臺北市政府秘書處媒體事務組傍晚5時49分發新聞稿指出，臺北捷運自下午3時起，板南線已加發6部加班車，最密班距約2分10秒。淡信線加發2部加班車，最密班距約2分45秒，松山新店線加發1部列車，最密班距2分50秒，其餘各路線維持尖峰班距3分鐘，文湖線班距約80秒，並已加強車站人潮疏導，目前營運正常，人潮已趨緩解。

(中時電子報)

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