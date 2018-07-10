行政院啟動橋頭科學園區 陳其邁：招商引資 打造全球最有價值的AIoT產業聚落

2018年07月10日 19:00 中時 林雅惠

經立委陳其邁與高雄市政府極力爭取之下，行政院今日表示橋頭科學園區正式啟動，陳其邁今(10)日表示，橋頭科學園區436公頃土地開發後，加上高雄現有的路竹科學園區，將創造六千億產值，帶來超過三萬個就業機會，高雄台南科技走廊將成為最有價值的人工智慧物聯網（AIoT）產業聚落。

陳其邁在立法院已多次質詢橋頭新市鎮議題，也多次與科技部討論擴充園區用地事宜。行政院賴院長於日前指示高雄科學園區應儘速設置，並請張景森協調主持，張景森說，陳其邁在總統大選期間就已在智庫中參與五加二產業發展的規劃，積極爭取高雄設立科學園區，他並表示未來橋頭科學園區應比照中科設置期(約10個月)，協調各單位加速辦理。

陳其邁感謝行政院及張政委給予正面回應，他指出，AIoT的發展已是全球趨勢，根據國際機構Gartner的預估，人工智慧相關產值在2022年時將達3.9兆美元。總統蔡英文推動的台灣五加二產業中，AIoT也將朝向上兆台幣的規模邁進。

陳其邁指出，路科的華邦電12吋晶圓廠、台積電最新製程的3奈米廠也將落腳南科園區，封測大廠日月光也在高雄加碼投資。未來十年台南高雄科技走廊將會形成全球最先進的半導體聚落。產業策略上、橋頭科學園區更要結合AIoT產業鏈，吸引從上游技術支持層面的機器學習、深度學習、影像辨識，到中下游硬體及應用包括AI晶片、伺服器管理晶片、3D感測、雲端運算、被動元件及封測等廠商，及周邊大學產學研能量，努力發展成為人工智慧園區。若再加上路科智慧生醫（包括醫材）、智慧製造及航太產業，高雄台南科技走廊將有機會成為全球最有價值的人工智慧物聯網產業聚落。

陳其邁強調，由於AIoT的發展，相關產業的擴產、擴廠需求也增加，包括日月光、大立光、漢翔、國巨等均提出擴產目標，甚至希望政府協助解決投資擴廠遇到的土地不足問題，但目前國內科學園區已趨近飽和，因此橋頭科學園區的設立，不僅解決土地問題，能爭取大廠進駐，更能創造一年超過六千億的產值及三萬個優質就業機會。

陳其邁呼籲，科技部應儘速完成橋頭科學園區的可行性規劃並同步進行環境影響評估，並讓園區設置、廠房建設雙軌進行，加速擴大AIoT群聚效應，成為全球最有價值的AIoT產業聚落。

(中時 )