瑪莉亞颱風將至　幸好南屯區主要作物水蹈已收割

2018年07月10日 19:18 中時 黃國峰

颱風瑪莉亞10日傍晚5時觸陸，雖已轉中颱，但還是不容小覷，擔心強風豪雨損傷農作物，各地搶收農作物，中市南屯區主要作物為稻米，幸一期稻作在這星期前均已採收完畢。（黃國峰攝）

擔心強風豪雨損傷農作物，各地搶收農作物，剛播種的菜種子，農夫也一如往例忙著蓋上塑膠布保護，對於防颱措施，老農表示，不需特別，這樣即可。（黃國峰攝）

擔心強風外，更擔心帶來的豪雨，造成社區淹水，中市南屯區鎮平里里長廖秀麗（右）及志工忙著到里內易淹水區域察看，指出此處易淹水，所以就在路面設置水位尺，超過50公分就要通報。（黃國峰攝）

擔心強風外，更擔心帶來的豪雨，造成淹水，中市南屯區鎮平里里長及志工忙著到里內灌溉溝渠，紀錄正常水位，以作為淹水警示的參考。（黃國峰攝）

風瑪莉亞10日傍晚5時觸陸，雖已轉中颱，但還是不容小覷，擔心強風豪雨損傷農作物，各地搶收農作物，中市南屯區公所指出，南屯區耕地面積650公頃，佔南屯區總面積的20%，主要經濟作物為稻米，幸一期稻作在上星期均已採收完畢，目前稻田不是僅留下稻根、稻莖，要不就是已經經過翻土，放水準備下次的插秧播種。

而颱風除擔心強風外，更擔心帶來的豪雨，造成淹水，幸中市南屯區以往易淹水區，排水大部分均已改善，僅少數因經費或其他因素未解還未動工，其中鎮平里鎮平巷與中和北二巷口即是一例，鎮平里里長廖秀麗10日與志工忙著到里內灌溉溝渠紀錄水位尺，及易淹水區域察看，指出此處易淹水，所以就在路面設置水位尺，超過50公分就要通報。

中市南屯區公所也準備了368個沙包供民眾領取，個人每人10個需憑身分證即可領，公司行號則可領30個，領取人除需備個人身分證外，亦須公司大小章及公司委託領取書等才可領取，不過如遇緊急時，無須委託書亦可。

(中時 )