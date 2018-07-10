跟著游於藝探索世界 廣達游藝獎前進俄羅斯

2018年07月10日 19:12 中時電子報 綜合報導

由教育部與廣達文教基金會共同主辦的第九屆廣達游藝獎，於7月7日在廣達研發中心舉辦頒獎典禮暨導覽達人決賽。本屆游藝獎由廣達集團董事長林百里與教育部朱楠賢主任秘書蒞臨致詞，文化部、法務部、博物館、教育局處及各級學校長官及嘉賓亦齊聚一堂。

廣達文教基金會董事長林百里在致詞時表示，游藝獎迄今已經舉辦九年，當年期盼藉由獎項鼓勵開啟教育創新風氣，讓老師和學生因藝術而啟發創意，呈現教育創新成果，今年實際參與獎項的競逐人數超過1300人，教育必須與時俱進，廣達文教基金會接著扎根的步伐將從「藝術」教育延伸到「科技」教育，因此游藝獎今年主題訂定為「藝術科技共創未來」有其意義，目的就是明確今後推動的重點方向。

第九屆廣達游藝獎。

時藝多媒體林宜標總經理頒發「行政團隊 游藝開拓獎」。

本屆游藝獎現場導覽達人決賽共入選十二位入圍者，個個都是菁英中的菁英，他們是從競逐該獎項的八百多位參賽者中，歷經激烈的初賽、複賽後脫穎而出，今天站上舞臺的其中三位入圍決賽者，還有遠自越南、印尼和馬來西亞而來的同學，皆使出渾身解數將平日苦心練習的成果呈現在眾人面前。

針對游藝獎辦理的核心價值，廣達文教基金會執行長徐繪珈在典禮後表示，游藝獎強調創意分享，符合創新教育精神。精神涵括「文化素養」、「互動和表達」，以及「思考」和「學習」如何學習的方法。每年參賽者可藉由這個舞台，體驗從競爭、交流到昇華，在觀摩創新中得到進步與成長。

第九屆廣達游藝獎在溫馨歡樂的大合照中結束。今年獲得首獎的導覽達人、教師及行政推手團隊將由基金會全額補助前往俄羅斯，進行十天七夜的海外實境探索任務。

(中時電子報)