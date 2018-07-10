瑪莉亞來搗亂！吳慷仁新片《引爆點》世界首映泡湯了

2018年07月10日 19:26 中時 徐桐炘

台北電影節閉幕片《引爆點》原訂在今日舉行世界首映，但遇強颱「瑪莉亞」搗亂，今晚停止放映，原本演員吳慷仁、姚以緹、尹馨、徐詣帆、陳以文、陳家逵、李劭婕、周群達、藍葦華等人都將出席北影首映典禮，也只能無奈取消。關於擇期放映或民眾退票相關問題，請關注北影官網以及片商粉絲頁。

吳慷仁從昨晚得知颱風可能會引響今晚放映，就十分掛念並希望能如期放映，得知取消後説：「今晚不能和大家一起引爆也太可惜了！但安全第一，防颱準備也要注意。」他雖還在拍攝工作中，但也關心是否有可能有補救措施，能讓今晚買票的觀眾還是能看到《引爆點》，也表示會盡力抽出時間和原本買票的觀眾見面分享該片。

姚以緹則表示：「昨晚在工作時，也祈禱希望颱風能夠像拍攝時一樣巧妙擦身而過，也看到許多購票的觀眾留言詢問和集氣颱風別來干擾，得知閉幕放映取消時，雖然感到十分惋惜，但還是希望大家的安全還是第一。」

該片是台灣少見的「議題犯罪電影」，集結強大金獎陣容，由張艾嘉、馬天宗、廖慶松聯手監製，導演、編劇是知名的夫妻檔莊景燊、王莉雯，硬底子實力派演員吳慷仁、姚以緹、尹馨等齊聚演出，票券更在台北電影節套票劃位當天秒殺完售，可惜不能如期放映，但很快將於8月31日全台上映，影迷都有機會一睹電影。

描述漁民阿海（徐詣帆飾演）被發現在一場大規模的抗爭活動中自焚身亡，阿海迅速成為全國輿論英雄，污染漁村多年的通聯石化也因此遭主管機關勒令停工處分，自焚案的主辦檢察官金敏照（姚以緹飾演）不敢輕忽，周建生（吳慷仁飾演）解剖阿海屍體後發現諸多疑點，他進一步調查發現更多疑問，於是展開調查發現驚人真相。

(中時 )