Nichkhun睽違6年來台遇強颱 憂心粉絲出門安危

Nichkhun來台遇強颱瑪莉亞。（蘇蔓攝影）

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片商準備翻糖蛋糕，讓演員們大呼精緻。（左起Yaya、Sunny和Nichkhun）（蘇蔓攝影）

泰片《把哥哥退貨可以嗎》演員Nichkhun、泰國影帝桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）、偶像劇女神烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）和導演維塔亞東俞揚（Bon），10日不畏強颱瑪莉亞前後搭機抵台，並風雨無阻參與記者會、粉絲見面會，Nichkhun雖睽違6年未來台，一上台就用標準中文自我介紹，但聽聞晚間風雨會變大後，他憂心的說：「比較擔心粉絲！」

Sunny在片中飾演不斷捉弄妹妹的天兵哥哥，來台時也大展幽默感，3人表示戲外會用Line聯絡，Sunny笑說：「他們2人常聯合起來欺負我。」接著大膽告白：「我很愛Nichkhun，都把照片貼在床頭！」又故意搞笑說：「我也有貼Yaya照片，但是用猴子照片代替。」但被問現實中是否希望擁有像Yaya一般的妹妹，他表示2人默契十足，就像親兄妹：「她就是妹妹了！」

Nichkhun飾演泰語很菜的日泰混血兒，他露出害羞笑容說：「平常就不太聽得懂泰語，住其他國家太久了！」現實中有2個妹妹的他，自認和片中壞哥哥完全相反，「我很關心愛護妹妹。」以前會檢視妹妹的交友狀態，但現在改變心態，「碰到不好的人才知道怎樣是好的人！」被問是否願意讓Sunny當妹婿，他先稱讚對方是「好人」卻又語帶保留，嚴格為妹妹把關的模樣讓全場大笑。該片20日全台上映。

(中時 )

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