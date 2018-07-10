世足》禍從口出 克羅埃西亞助教被開除

2018年07月10日 19:30 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

克羅埃西亞後衛維達（後）因為不當言論被國際足總警告、罰款，所幸並未遭禁賽，4強賽仍能出賽。（資料照／美聯社）

「格子軍團」克羅埃西亞擊敗本屆世足賽東道主俄羅斯、進軍4強之後，全隊在休息室慶功，並開直播和球迷分享喜悅，助理教練武科耶維奇（Ognjen Vukojevic）對著鏡頭表示這是獻給迪納摩與烏克蘭的勝利，違反了FIFA國際足總的規定，克羅埃西亞足協10日宣布開除武科耶維奇。

自從2014年克里米亞事件後，俄羅斯、烏克蘭兩國的關係就非常緊張，這段9秒鐘的影片，不只武科耶維奇，8強賽踢進球隊第二球、並在PK大戰中也進球的後衛維達（Domagoj Vida），因為曾在烏克蘭職業球隊討過生活，純粹想向烏克蘭朋友致謝，也在一旁喊著「榮耀屬於烏克蘭」，這口號正是烏克蘭反俄羅斯主義者常用的，維達因此遭到國際足總警告及罰款1.5萬瑞士法郎，並不得在比賽期間再對發表任何相關言論，及在社群網站上傳相關內容，所幸並未遭禁賽。

34歲的武科耶維奇是前國腳，他解釋，自己的發言不帶政治色彩，他理解、尊重克羅埃西亞足協的決定，「在重要的準決賽前夕，球隊最需要團結，我不想成為國家隊的負擔。如果我的話令人覺得被冒犯，我誠摯地向俄羅斯人民道歉。」

「格子軍團」主力曼祖基奇（Mario Mandzukic）出席記者會，被問維達是否對自己的發言感到後悔，克羅埃西亞足協官員立刻出面中斷，表示球員不便回答相關問題，並說：「球員不需要發表相關評論，如果有人想藉此重塑故事的話，我們不想再隨之引起風波，抱歉。」

(中時電子報)