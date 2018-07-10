世足》禍從口出 克羅埃西亞助教被開除

克羅埃西亞助理教練武科耶維奇在直播影片說出帶有政治含意的發言，因此在球隊遭到開除。（資料照／取自維基百科）

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中時電子報
／綜合報導
克羅埃西亞後衛維達（後）因為不當言論被國際足總警告、罰款，所幸並未遭禁賽，4強賽仍能出賽。（資料照／美聯社）

「格子軍團」克羅埃西亞擊敗本屆世足賽東道主俄羅斯、進軍4強之後，全隊在休息室慶功，並開直播和球迷分享喜悅，助理教練武科耶維奇（Ognjen Vukojevic）對著鏡頭表示這是獻給迪納摩與烏克蘭的勝利，違反了FIFA國際足總的規定，克羅埃西亞足協10日宣布開除武科耶維奇。

自從2014年克里米亞事件後，俄羅斯、烏克蘭兩國的關係就非常緊張，這段9秒鐘的影片，不只武科耶維奇，8強賽踢進球隊第二球、並在PK大戰中也進球的後衛維達（Domagoj Vida），因為曾在烏克蘭職業球隊討過生活，純粹想向烏克蘭朋友致謝，也在一旁喊著「榮耀屬於烏克蘭」，這口號正是烏克蘭反俄羅斯主義者常用的，維達因此遭到國際足總警告及罰款1.5萬瑞士法郎，並不得在比賽期間再對發表任何相關言論，及在社群網站上傳相關內容，所幸並未遭禁賽。

34歲的武科耶維奇是前國腳，他解釋，自己的發言不帶政治色彩，他理解、尊重克羅埃西亞足協的決定，「在重要的準決賽前夕，球隊最需要團結，我不想成為國家隊的負擔。如果我的話令人覺得被冒犯，我誠摯地向俄羅斯人民道歉。」

「格子軍團」主力曼祖基奇（Mario Mandzukic）出席記者會，被問維達是否對自己的發言感到後悔，克羅埃西亞足協官員立刻出面中斷，表示球員不便回答相關問題，並說：「球員不需要發表相關評論，如果有人想藉此重塑故事的話，我們不想再隨之引起風波，抱歉。」

(中時電子報)

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