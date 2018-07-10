夏季旅展將開跑！飯店推各式票券最狂下殺3.2折

2018年07月10日 19:36 中時 何書青

台北圓山大飯店的奧林匹克標準泳池。（圓山大飯店提供）

第1屆海峽兩岸夏季旅展即將於20日至23日在台北世貿一館展開，圓山大飯店不但將戶外池畔婚禮極致優美的空間環境移植至現場攤位讓人一睹為快，還精心安排了悠揚西樂表演，讓人彷彿置身於圓山世外桃源，更推出餐飲和住宿優惠，最低瘋狂下殺至3.2折。

餐飲優惠方面，圓山牛排館祭出明星商品「海陸雙人套餐券」，含前菜、湯品、綜合沙拉吧、蒜香香辣細扁麵、主菜美國特選肋眼牛排搭配煎烤龍蝦尾海陸雙重奏，還可使用綜合起司、生菜、海鮮、甜點迷你自助吧，每每推出便勇奪餐券類銷售冠軍。廣受歡迎的Buffet料理松鶴餐廳，推出平日自助午或晚餐之單人券，每本5張、4100元（原價5940元），夏季旅展現場購買10張7999元更優惠，還加贈自助下午茶券1張，相當於打6.3折。

供應粵式料理的金龍餐廳和以江浙料理見長的圓苑餐廳，則針對雙人及多人推出多項組合優惠。雙人或4人用餐可選擇「聯合餐券」或「中式料理歡享餐」；「聯合餐券」能在花園咖啡廳英式下午茶1組、金龍餐廳假日早茶雙人套餐、圓苑餐廳假日下午茶雙人套餐中，3擇1使用，每張799元。

不分平假日皆可使用的「中式料理歡享餐券」，可依人數選擇歡享4人餐或歡享2人餐，既可彈性使用又可吃到主廚精選拿手好菜，吃美食全不用費心。多人宴席則可以選擇下殺5.4折的「精選桌席10人歡享餐」，無論家庭歡聚、老友敘舊或公司聚餐皆可使用。

住房方面，最低下殺到3.2折堪稱最狂，全新推出「住好住滿 吃好吃滿 絕美天際套房住宿券」及「兒童帳篷主題親子房住宿券」，無論平日還是假日都可以使用。「住好住滿 吃好吃滿 絕美天際套房住宿券」可以到下午3時延遲退房，更享有優惠無限大的餐飲通行證，讓房客在入住期間無限次數享用松鶴餐廳自助佳餚，憑證至館內其他餐廳還有用餐9折的優惠。

專為小家庭推出的「兒童帳篷主題親子房住宿券」，2大2小（12歲以下）每張6900元，房內有兒童帳棚床、廚房遊戲組等玩具，還可體驗圓山聯誼會一日會員，暢玩戶外泳池、戲水池、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施。小朋友有免費自助早餐及自助晚餐，另外再送1組圓山模型Nanoblock，大人則能免費享用自助早餐2客。

此外，高雄圓山大飯店在歷經8個月的籌備、興建之後，以全新莊園渡假飯店之姿登場，這次旅展也將推出優惠住宿券，包含每張2500元的「市景客房住宿券」，還有每張3680元的「御宿美饌 一泊二食住宿券」，入住的房客就能體驗全新的景觀木棧道，漫步至澄清湖畔欣賞浪漫湖光景色，還有花園泳池及親子休閒廣場。

(中時 )